عقوبة على سابالينكا بسبب صرخة غير مألوفة



تحصلت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً على عقوبة مثيرة للجدل خلال مواجهتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نصف نهائي أستراليا المفتوحة.



نجحت سابالينكا في كبح جماح سفيتولينا، خلال المباراة، محققة فوزاً بنتيجة 6-2 و6-3 في 77 دقيقة فقط على ملعب رود ليفر أرينا، بفضل أدائها القوي والمهيمن، وتتأهل إلى النهائي الرابع على التوالي في ملبورن بارك.



انقلبت المباراة لصالح سابالينكا في الشوط الرابع عندما كسرت إرسال سفيتولينا للمرة الأولى من أصل أربع مرات، لكن البداية كانت غير معتادة عندما منحت الحكمة نقطة لسفيتولينا، بسبب عرقلة، بعد أن أطلقت سابالينكا صرخة غير مألوفة في منتصف النقطة.



طلبت المصنفة الأولى مراجعة الفيديو، لكنها أكدت قرار الحكم الأصلي. أدى ذلك إلى نقاش بين اللاعبة والحكمة، التي أوضحت أن الأنين المذكور كان مصحوباً بصوت ثانٍ، وكان مختلفاً عن صوتها المعتاد، أي أنه اعتبر شكلاً من أشكال التصرف غير الرياضي، حسب قواعد التنس.



أثار هذا النقاش غضب المصنفة الأولى، التي ازدادت حماساً، وشنت وابلاً من الضربات الأرضية. في نهاية المباراة كانت سابالينكا قد سددت 29 ضربة فائزة مقابل 12 لسفيتولينا.

في التنس اللاعبون ممنوع عليهم إصدار أصوات مقصودة أو غير معتادة لإلهاء الخصم أو التأثير على سير النقطة. إذا رأى الحكم أن الصوت يؤثر على اللعب يمكنه إعطاء اللاعب إنذاراً أولاً، ومن ثم فقدان نقطة أو حتى اللعبة إذا تكرر السلوك.



وقالت سابالينكا إنها كانت حذرة نظراً لأداء سفيتولينا المميز في ملبورن بارك، وكانت ترغب في اللعب بأسلوب هجومي. وقالت على أرض الملعب: «شعرت أنه كان عليّ أن أضغط عليها بكل قوتي، وأنا سعيدة بمستواي اليوم». وأضافت أنها فخورة بوصولها إلى النهائي دون خسارة أي مجموعة، «لكن المهمة لم تنتهِ بعد».