«هل عدت حقاً؟» .. سؤال سيرينا ويليامز يشعل عالم التنس

أثارت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز الجدل مجدداً بشأن عودتها للملاعب خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها مؤخراً.

ورغم نفيها القاطع العودة إلى ملاعب التنس الشهر الماضي، عبر تغريدة على منصة «إكس»، كانت نبرتها أقل حسما، لدى حديثها عن نفس الموضوع خلال ظهورها في برنامج «ذي توداي شو» بالتليفزيون الأمريكي الأربعاء.

ولدى سؤالها مباشرة عما إذا كانت تعتزم العودة لملاعب التنس، فضلت ويليامز البالغة من العمر 44 عاماً عدم إعطاء إجابة واضحة، مكتفية بالقول «أنا فقط أستمتع بحياتي الآن، هذه ليست إجابة بنعم أو لا، لا أعرف، سأرى ما سيحدث».

وأضافت ويليامز أنها تعتبر نفسها حالياً «ربة منزل» بدوام كامل وتكرس وقتها لطفلتيها، أوليمبيا وأديرا.

وكانت ويليامز أثارت جدلا في آواخر عام 2025 بعد تأكيد عودتها إلى «قائمة فحص المنشطات» التابعة لوكالة النزاهة الدولية للتنس، وهو إجراء ملزم لأي لاعب معتزل، قبل 6 أشهر على الأقل من المشاركة في أي بطولة رسمية.

وحين واجهتها مذيعة برنامج «ذا توداي شو» بهذه المعلومة، أجابت ويليامز بغموض «هل عدت حقاً؟ لا أعرف إذا كنت قد خرجت أصلاً.. اسمعي، لا يمكنني مناقشة هذا الأمر».