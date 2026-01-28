منتخب الإمارات يحسم الصدارة.. والنصر يعبر بصعوبة إلى ربع نهائي «سلة دبي»



أنهى منتخب الإمارات دور المجموعات من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بتحقيق فوزه الرابع توالياً، بعد تغلبه على الوحدة السوري بنتيجة 107 ـ 94، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ليحسم الصدارة بالعلامة الكاملة جامعاً ثماني نقاط، مقابل ست نقاط للوحدة.



وجاءت المباراة قوية الإيقاع، حيث فرض منتخبنا أفضليته منذ البداية، متقدماً في الربع الأول (32 ـ 25)، قبل أن يعزز تفوقه في الربع الثاني (26 ـ 19). وتمكن الوحدة من تقليص الفارق في الربع الثالث بعد أداء أفضل أنهاه لصالحه (28 ـ 20)، غير أن منتخبنا استعاد زمام المبادرة في الربع الأخير وحسمه (29 ـ 22)، مؤكداً صدارته للمجموعة.



وفي المباراة الأولى، ضمن المجموعة ذاتها، حسم النصر بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بعد فوزه الصعب على حمص الفداء السوري بنتيجة 101 ـ 100، في لقاء اتسم بالتقارب حتى لحظاته الأخيرة.



وشهدت المباراة تبادلاً للأفضلية بين الفريقين عبر الأرباع، التي جاءت تفاصيلها 27 ـ 25 للنصر، ثم فاز الفداء في الربعين الثاني والثالث 29 ـ 24 و25 ـ 23 وعاد النصر وفاز بالربع الأخير 27 ـ 21 في الثواني الحاسمة، لينهي دور المجموعات في المركز الرابع، مستفيداً من تساوي الفريقين في عدد النقاط (خمس نقاط لكل منهما)، فيما ودع حمص الفداء البطولة مع ختام منافسات الدور التمهيدي.



من ناحية أخرى قررت اللجنة الفنية للبطولة شطب إسماعيل روميرو لاعب نادي أهلي طرابلس الليبي من البطولة، وتغريمه ألف دولار لتعديه بالضرب بدون كرة على نيكولاس إدواد لاعب زامبوانجا الفلبيني في مباراة جرت بينهما في مرحلة التمهيدي بالمجموعة الثانية.



جاء قرار اللجنة الفنية بعد الاطلاع على تقارير الحكام ومراقب المباراة، وقالت اللجنة الفنية في بيان لها بأنه يحق لفريق أهلي طرابلس الليبي الاستئناف على قرار اللجنة الفنية إلى اللجنة المنظمة للبطولة خلال مدة 24 ساعة ودفع رسم الاستئناف وقدره ألف دولار.