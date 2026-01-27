الإفريقي التونسي والاتحاد الليبي إلى ربع نهائي دولية دبي للسلة



بلغ كل من النادي الإفريقي التونسي والاتحاد الليبي ربع نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزيهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.



وضمن الإفريقي بطاقة العبور بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على الكرامة السوري بنتيجة 96-54، رافعاً رصيده إلى خمس نقاط، ويلتقي غداً مع أهلي طرابلس الليبي، لحساب الجولة الأخيرة، فيما يلعب نادي بيروت اللبناني مع زامبوانغا الفلبيني.



وفرض الفريق التونسي سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 22-17، قبل أن يوسع الفارق بشكل لافت في الربع الثاني الذي أنهاه لصالحه 26-7. وواصل الإفريقي تفوقه في الربع الثالث بفوزه 27-18، قبل أن يؤكد أفضليته في الربع الأخير بنتيجة 21-12.



وتألق لاعب الإفريقي أسامة المرناوي بتسجيله 21 نقطة، مساهماً بشكل بارز في الانتصار.



من جهته، حجز الاتحاد الليبي مقعده في الدور ربع النهائي عقب فوزه على حمص الفداء السوري بنتيجة 112-89. ونجح الاتحاد في فرض أفضليته منذ الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 33-25، قبل أن يعزز تقدمه في الربع الثاني بفوزه 24-17. وشهد الربع الثالث تعادلاً بنتيجة 32-32، قبل أن يحسم الفريق الليبي الربع الأخير 23-15، مؤكداً سيطرته على اللقاء.



وتبقى بطاقة التأهل الأخيرة عن المجموعة الأولى معلقة بمواجهة الغد التي تجمع حمص الفداء السوري بالنصر الإماراتي، في لقاء حاسم يملك فيه الفريقان ثلاث نقاط لكل منهما، حيث سيضمن الفائز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.