انطلاقة قوية للأفريقي التونسي في دولية دبي للسلة



استهل النادي الأفريقي التونسي مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بتحقيق فوز سهل على فريق زامبوانغا الفلبيني بنتيجة 96 ـ 77، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وفرض الأفريقي أفضليته منذ الدقائق الأولى، متقدماً في الربع الأول 30 ـ 16، قبل أن يواصل سيطرته في الربع الثاني مستفيداً من الأخطاء الدفاعية للفريق الفلبيني، لينهي الشوط الأول متقدماً 52 ـ 33.



وفي الربع الثالث، نجح زامبوانغا في تقليص الفارق قبل أن يحسمه لمصلحته 27 ـ 15، إلا أن الفريق التونسي استعاد توازنه سريعاً في الربع الأخير، وفرض إيقاعه الهجومي والدفاعي، ليفوز به 29 ـ 17 ويؤكد تفوقه في اللقاء.



وتضم المجموعة الثانية كلاً من بيروت اللبناني حامل اللقب، والكرامة السوري، والأفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانغا الفلبيني، فيما تضم المجموعة الأولى منتخب الدولة المضيفة، والنصر، إلى جانب الوحدة وحمص الفداء السوريين، والاتحاد الليبي.



وتقام غداً مباريات الجولة الثالثة، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع الاتحاد الليبي، وفي مواجهة سورية خالصة يلتقي حمص الفداء مع الوحدة، بينما يواجه الكرامة السوري فريق زامبوانغا الفلبيني.