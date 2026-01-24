المقاتل الأمريكي سموثرمان ينهار بعد عملية قياس الوزن

تعرض المقاتل الأمريكي كاميرون سموثرمان لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى انهياره فور انتهائه من عملية قياس الوزن الرسمية، وذلك قبيل انطلاق نزالات حدث "UFC 324" في لاس فيغاس.

فبعد أن وقف على الميزان وسجل وزنًا قدره 135.5 رطلاً (حوالي 61.46 كغم)، مشى سموثرمان بعيدًا عن المنصة قبل أن يفقد وعيه ويسقط للأمام على أرضية المسرح. تدخل فريق من منظمة "UFC" والكوادر الطبية فورًا، وقدموا له الرعاية خلال ثوانٍ من الحادث، واستعاد سموثرمان وعيه بعد وقت قصير، وتم اصطحابه لتلقي فحوصات طبية إضافية.

وبعد هذا الحادث، تم إلغاء نزال سموثرمان المكون من ثلاث جولات ضد ريكي تورسيوس، والذي كان مقررًا ضمن الجزء التمهيدي من بطاقة نزالات السبت.

يذكر أن جميع مقاتلي منظمة "UFC" مطالبون رسميًا بالمرور بعملية الوزن صباح اليوم الذي يسبق نزالاتهم، وهي عملية غالبًا ما تكون مرتبطة بممارسات صارمة جدًا (تنشيف الوزن) لخفض الوزن في مختلف رياضات القتال.

ويشارك المقاتلون عادة في جلسة وزن احتفالية لاحقًا في اليوم نفسه أمام الجمهور ووسائل الإعلام، لكن سموثرمان لم يظهر في تلك الجلسة مما يؤكد خطورة وضعه الصحي.

وكان سموثرمان قد دخل هذا الأسبوع بسجل احترافي يضم 12 انتصارًا مقابل 6 هزائم، وكان على وشك خوض ظهوره الرابع تحت راية منظمة "UFC".

أما منافسه ريكي تورسيوس، الفائز السابق ببرنامج "ذا ألتييميت فايتر" التلفزيوني الشهير، فمن المتوقع الآن أن يستبعد بالكامل من بطاقة نزالات حدث "UFC 324" نتيجة هذا الظرف الطارئ.