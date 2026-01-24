عبدالله العبدالله أول لاعب بادل إماراتي يحترف في إسبانيا



أعلن اتحاد الإمارات للتنس والبادل عن ابتعاث اللاعب الشاب عبدالله العبدالله إلى إسبانيا للاحتراف، بدعم وتوجيه من الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، ضمن استراتيجية بناء جيل وطني محترف. ووصف الاتحاد احتراف العبدالله في إسبانيا بالخطوة التاريخية لبادل الإمارات.



ويُعد عبدالله أول لاعب عربي وخليجي يتم ابتعاثه رسمياً للاحتراف في البادل، ليفتح الطريق أمام مواهب الناشئين لاتباع نفس المسار.



ويعمل الاتحاد على تطوير اللعبة من خلال إنشاء مرافق رياضية متطورة وتأسيس أكاديميات متخصصة، إضافة إلى تنظيم بطولات محلية ودولية استقطبت نخبة من اللاعبين من أنحاء العالم، وأسهمت هذه الجهود في رفع مستوى المنافسة محلياً وتحسين أداء اللاعبين، كما أطلقت برامج تدريبية موجهة للاعبين الصاعدين بهدف إعداد جيل جديد من النجوم.