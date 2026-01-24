ديوكوفيتش يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويحصد فوزه رقم 400 في البطولات الكبرى



أطاح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الرابع عالمياً الهولندي بوتيك فان دي زاندسخولب من الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6-3 و6-4 و7-6، اليوم، ليبلغ الدور الـ16، ويعادل السويسري روجيه فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد الانتصارات في بطولة أستراليا، البالغ 102 فوز، كما يحمل هذا الانتصار رقم 400 لديوكوفيتش في مبارياته بالبطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، وبات أول لاعب يصل لهذا العدد من الانتصارات في تاريخ التنس.



وفاز ديوكوفيتش على فان دي زاندسخلوب، المصنف 75، بسهولة في المجموعة الأولى 6-3، وبالسيناريو ذاته حقق الفوز بالمجموعة الثانية 6-4 قبل أن يواجه بعض الصعوبات في المجموعة الثالثة، التي تقدم فيها اللاعب الهولندي 2-1 و3-1، قبل أن يتمكن ديوكوفيتش من معادلته على مستوى النقطة 3-3، وواصل التعادل فرض نفسه على باقي مجريات المجموعة الثالثة حتى نجح ديوكوفيتش في انتزاع فوز مثير 7-6.



ويسعى المصنف الرابع عالمياً للتتويج بلقبه الـ11 في بطولة أستراليا المفتوحة، والـ25 في بطولات الغراند سلام، وهو ما يجعله أكثر لاعب تتويجاً بالبطولات الأربع الكبرى، وبعد الفوز على فان دي زاندسخولب وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية يؤكد ديوكوفيتش أن بطولة أستراليا المفتوحة تظل المسرح الأول لأعظم إنجازاته، وهو ما يجعله متمسكاً بآماله في تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق.