150 لاعباً ولاعبة يشاركون في أولى بطولات موسم المبارزة

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، على مدار اليوم وغداً، بطولة الاتحاد للبراعم والناشئين والشباب تحت 20 عاماً، في أولى بطولات المبارزة المحلية للموسم الرياضي 2024-2025.

ويشارك في البطولة 150 لاعباً من جميع أندية المبارزة في الدولة، يتنافسون في فئتي الفردي والفرق، وتقام منافساتها في صالة مدرسة حمدان بن زايد بأبوظبي.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، أن مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة في بطولة الاتحاد، أولى بطولات الموسم المحلي، تعبر عن رغبة الأندية في تحقيق أقصى استفادة قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة التي تحفل بها أجندة الموسم الرياضي.

وأضاف أن الاتحاد سينظم أيضاً دورة إعداد وصقل المدربين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك على مدار 3 أيام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، ويحاضر فيها الخبير العالمي الروماني بيترو كوكي، في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي.