«الجري» يتصدر فعاليات الختام لتحدي دبي للياقة

تشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع التي تتزامن مع ختام النسخة الثامنة لتحدي دبي للياقة إقامة 4 فعاليات رياضية كبرى، إضافة إلى فعالية «اللياقة للجميع» المتاحة في إحدى القرى الثلاث المخصصة للياقة البدنية في كايت بيتش، أو حديقة زعبيل، أو حديقة الورقاء، أو في أحد مراكز اللياقة البدنية القريبة للاستمتاع بمجموعة مختلفة من حصص التمارين، والأنشطة والفعاليات الرياضية.

ويتصدر تحدي دبي للجري، الذي يعد أكبر الفعاليات المجتمعية للجري على مستوى العالم، جدول ختام النسخة الثامنة لتحدي دبي للياقة، ومن المتوقع أن يدخل تحدي دبي للجري، التاريخ مرة أخرى بعد أن سجلت النسخة الماضية مشاركة أكثر 226 ألف مشارك، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد بأكمله إلى أكبر مضمار للجري من الساعة 6:30 صباحاً، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية والجنسيات.

ويقام تحدي دبي للجري غداً الأحد على مسارين متميزين ينطلقان على شارع الشيخ زايد بالقرب من متحف المستقبل، وخصص الأول للعائلات ويمتد بطول 5 كم، ويأخذ المشاركين عبر معالم دبي الشهيرة بما في ذلك دبي أوبرا، ودبي مول، وبرج خليفة، أما المسار الثاني يبلغ طوله 10 كم وهو أكثر تحدٍ للعدائين ذوي الخبرة، ويمتد من شارع الشيخ زايد إلى قناة دبي المائية قبل أن يعود وينتهي في شارع المستقبل بالقرب من بوابة مركز دبي المالي العالمي.

فعاليات

ويتضمن برنامج الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة فعالية تحدي الغد للدراجات الهوائية، وهي فعالية شيقة لركوب الدراجات تُقام اليوم من الساعة 6:15 صباحاً، ويقام على مسارين، يمتد الأول على 4 كم، وهو مثالي للعائلات والأطفال والآخر بطول 14 كيلو متراً عبر مدينة دبي الأكاديمية، وهو مخصص لراكبي الدراجات المحترفين.

ويتضمن برنامج تحدي الغد للدراجات الهوائية العديد من الفعاليات المصاحبة الترفيهية ومنطقة ألعاب للأطفال ومسابقات متنوعة كما تتوافر شاحنات الأطعمة.

كما يتضمن برنامج ختام فعاليات تحدي دبي للياقة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار التي تقدم أجواء حماسية لعشاق هذه الرياضة، حيث يتنافس 11 فريقاً من الرياضيين المحترفين بقواربهم الشراعية المتطورة في سباقات F50 عالية السرعة التي تقام في ميناء راشد اليوم وغداً.

وعلى هامش السباق، يُنظم حفل موسيقي بمشاركة النجمين العالميين كريج ديفيد وتيني تيمبا في صالة بريميوم ووترفرونت برعاية منتجع نيكي بيتش دبي، بالإضافة إلى توفير قائمة متنوعة من خيارات الطعام الشهية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وتجارب المشجعين المتنوعة، وجلسات أجهزة محاكاة سباقات F50.

وتزامناً مع ختام النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة يعود تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية عبر الجولات التحضيرية المقرر انطلاقها غداً الأحد في إطار الاستعداد لواحد من أبرز سباقات الدراجات الهوائية التي تترقبها المنطقة.