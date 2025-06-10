الجمعية العمومية لآسيوي الرياضات الجوية غداً بالإمارات



تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية اجتماعها في التاسعة والنصف من صباح غداً الأربعاء بالقاعة الذهبية بنفدق بلازا فيرساتشي بداف دبي، وبحضور ممثلي الدول أعضاء الجمعية العمومية، وسوف يتضمن جدول الأعمال كلمة افتتاحية ثم الانتخابات، حيث سيتم انتخاب الرئيس للأربع سنوات المقبلة إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

يذكر أن الرئيس السابق للاتحاد قد أمضى المدة القانونية ثماني سنوات «فترتين»، وأسندت رئاسة الاتحاد بالإنابة إلى يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد في الاجتماع المقرر غداً.

وقد أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ترشيح الحمادي لمنصب الرئيس للسنوات الأربع المقبلة، ويعد أقوى وأبرز المرشحين للرئاسة، كما سيتم الاقتراع على مناصب المكتب التنفيذي.