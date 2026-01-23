منتخب الإمارات يفتتح «سلة دبي» بفوز مقنع على الفداء السوري



استهل منتخبنا الوطني لكرة السلة مشاركته في بطولة دبي الدولية بفوز ثمين ومقنع على حساب حمص الفداء السوري بنتيجة 97-70، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى من النسخة الحالية للبطولة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.



دخل منتخبنا اللقاء بقوة منذ البداية، وفرض أسلوبه في الربع الأول، وأنهى الفترة متقدماً 29-16 بفضل السيطرة الهجومية والدفاعية وانتشار اللاعبين الجيد على أرض الملعب. واستمر التفوق في الربع الثاني الذي انتهى لصالح منتخبنا 27-15 ليعزز تقدمه بنهاية الشوط الأول 56-31، قبل أن يظهر الفريق السوري بمستوى أفضل في الربع الثالث، معادلاً النقاط 24-24، واستمر الأداء متقارباً في الربع الأخير.



ورغم محاولات الفداء للعودة في النتيجة، حافظ منتخبنا على أفضليته وفارق النقاط المبكر ليخرج فائزاً 97-70، وشهد اللقاء تألق لاعب الفداء محمد أحمد بتسجيله 21 نقطة، فيما برز من جانب منتخبنا اللاعب واشنطن ديشوندري برصيد 19 نقطة.



وفي المجموعة نفسها، فاز الاتحاد الليبي على النصر الإماراتي بنتيجة 106-70، فيما يشهد برنامج الغد ثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقي الوحدة السوري مع النصر في المباراة الأولى، يليها مواجهة أهلي طرابلس الليبي ضد بيروت اللبناني، قبل أن تختتم الجولة بمواجهة بين الأفريقي التونسي وزامبوانغا الفلبيني عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفاز فريق نادي بيروت اللبناني على الكرامة السوري 96-63 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وبسط الفريق اللبناني سيطرته منذ البداية، حيث أنهى الربع الأول متقدماً 38-20، قبل أن يواصل تفوقه في الربع الثاني 22-18. وفي الربع الثالث حافظ على التقدم بفارق ضئيل 17-16، ثم أنهى المباراة بقوة في الربع الأخير 20-8، ليحقق فوزاً بفارق 33 نقطة.