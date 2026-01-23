السلطات الأمريكية تلقي القبض على لاعب أولمبي بتهمتي تهريب المخدرات والقتل

أ ب

أفادت السلطات الأمريكية بأنه تم إلقاء القبض على لاعب التزلج الأولمبي السابق الهارب رايان ويدينج، الذي كان مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويواجه اتهامات متعلقة بتهريب المخدرات وقتل أحد الشهود الفيدراليين.



وقال مصدران مطلعان إنه تم القبض على ويدينج، الجمعة.



ويواجه ويدينج /44 عاما/ تهمة إدارة عملية تهريب مخدرات وذكر مسؤولون أنه رتب عدة عمليات قتل ليتوسع في جرائم المخدرات. وكان مدرجا على قائمة أخطر عشرة هاربين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعرضت السلطات مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي للقبض عليه وإدانته.

