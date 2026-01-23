الاتحاد الليبي يوجه إنذاراً مبكراً للمنافسين في افتتاح دولية دبي لكرة السلة



وجه فريق الاتحاد الليبي رسالة قوية لمنافسيه في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعدما حقق فوزاً كبيراً على النصر الإماراتي بنتيجة 106 ـ 70، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى، في افتتاح النسخة الـ35 من البطولة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.



وبدأ النصر اللقاء بشكل متوازن، وأنهى الربع الأول متقدماً بفارق نقطتين (24 ـ 22)، قبل أن يفرض الاتحاد الليبي سيطرته المطلقة على مجريات المباراة، مستعيداً زمام المبادرة منذ الربع الثاني، الذي حسمه لصالحه بنتيجة 30 ـ 16.



وواصل الاتحاد تفوقه في الربعين الثالث والرابع، معززاً أفضليته بواقع 28 ـ 19 و26 ـ 11 على التوالي، لينهي المباراة بفارق 36 نقطة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب.



ويخوض النصر مباراته الثانية في دور المجموعات السبت أمام الوحدة السوري عند الساعة الثالثة عصراً، فيما يحصل فريق الاتحاد الليبي على جولة راحة، قبل أن يلتقي الأحد مع المنتخب الوطني في افتتاح الجولة الثالثة.



وضمت قرعة البطولة المنتخب الوطني ونادي النصر الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب الاتحاد الليبي، وحمص الفداء، والوحدة السوريين، بينما جاءت فرق بيروت اللبناني حامل اللقب، والكرامة السوري، والأفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، وزامبوانغا الفلبيني في المجموعة الثانية.