بيتر ساغان: مضامير دبي الآمنة تجعل ركوب الدراجات تجربة فريدة



أشاد أسطورة الدراجات الهوائية السلوفاكي بيتر ساغان بجودة وتنوع مضامير ركوب الدراجات في دبي، معتبراً أنها توفر بيئة مثالية وآمنة تتيح للرياضيين والهواة الاستمتاع بهذه الرياضة بعيداً عن مخاطر حركة السير.



وقال ساغان، الذي حضر فعاليات اليوم الأول لسباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من طواف فرنسا في قرية إكسبو: إن «المضامير جميلة بالفعل في دبي، والأهم أنها آمنة للغاية، إذ لا توجد سيارات أو حركة سير على المسارات»، مشيراً إلى أن هذه الخصوصية تمنح الدراجين فرصة قضاء وقت طويل مع مجتمع ركوب الدراجات والتفاعل مع الآخرين أثناء القيادة.



وأضاف بطل العالم السابق أن ركوب الدراجات الهوائية في دبي لا يقتصر على التدريب فقط، بل يمتد ليكون نشاطاً اجتماعياً، حيث يمكن «الحديث مع الناس والاستمتاع بالرحلة»، لافتاً إلى تعدد الخيارات بين المسارات الحضرية والجبلية والصحراوية.



وأوضح ساغان أنه شارك في جولة خارج المدينة، مرت بمناطق تطل على وسط دبي وناطحات السحاب، واصفاً المشهد بـ «الجميل».



وفي حديثه عن استضافة فعاليات سباق «لي تاب» من طواف فرنسا في دبي، اعتبر ساغان أن هذه المبادرات تتيح للجمهور فهم جوهر رياضة الدراجات، وتجربة أجواء قريبة من السباق العالمي الشهير، مؤكداً أن «الدراجة للجميع»، سواء للمنافسة أم كوسيلة نقل أم لتحسين الصحة.



وختم ساغان برسالة للمشاركين في أنشطة ركوب الدراجات، شدد فيها على أن الأهم ليس نوع الدراجة ولا السرعة أو المسافة، بل «الاستمرارية»، مؤكداً أنه يستمتع بركوب الدراجة ويؤمن بفوائدها المتعددة على الفرد والمجتمع.



وفاز بيتر ساغان، سبع مرات بالقميص الأخضر في «طواف فرنسا»، ونال بطل العالم ثلاث مرات لسباقات الطرق من «الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية».