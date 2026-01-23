اجتماع تنسيقي بين اللجنة المنظمة والفرق المشاركة في دولية دبي للسلة



عقدت اللجنة الفنية للفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة ــ النسخة 35 اجتماعها الفني التنسيقي، برئاسة علي الأميري رئيس اللجنة الفنية للبطولة وبحضور المراقب الدولي حسين البلوشي عضو لجنة الحكام بالبطولة وممثلي الفرق المشاركة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة، والوقوف على كافة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة.



وتناول الاجتماع شرح اللوائح الفنية المعتمدة، ونظام البطولة، وجدول المباريات، إلى جانب مناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بالملاعب، والتحكيم، والإجراءات الإدارية، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وتحقيق أعلى معايير الاحترافية. وتطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين وفقاً للاتحاد الدولي لكرة السلة.



وأكد علي الأميري رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، أن الاجتماع يأتي ضمن حرص الاتحاد واللجنة المنظمة على توفير بيئة تنافسية عادلة ومثالية لجميع الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن النسخة الـ35 من البطولة تحظى باهتمام كبير نظراً لقوة الفرق المشاركة وتاريخ البطولة العريق.



وقال: «نحرص من خلال الاجتماع الفني على توضيح كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية للفرق المشاركة، بما يسهم في إنجاح البطولة وظهورها بالمستوى الذي يليق بمكانتها وسمعتها المميزة على المستويين المحلي والدولي».



وأضاف: «بطولة دبي الدولية لكرة السلة أصبحت محطة مهمة على خريطة البطولات الدولية، ونتطلع إلى نسخة قوية ومميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده كرة السلة في دولة الإمارات».