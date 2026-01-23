أحداث رياضية عالمية وفعاليات متنوعة تحتضنها دبي في فبراير



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوعة من الأحداث التي سوف تستضيفها دبي خلال شهر فبراير 2026.



وتشكل كأس دبي الذهبية للبولو، أو دبي المفتوحة، منافسة مميزة في هذه الرياضة لفئة 20 هانديكاب، وتعتبر أهم البطولات ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو. وتمثل هذه البطولة ختام فعاليات البولو في دبي، وتقام بعد كأس دبي الفضية للبولو وكأس بولو ماسترز، مع توقعات بمشاركة أشهر فرق ولاعبي البولو في العالم.



ويحتفي ماراثون دبي بإنجاز كبير في عام 2026، حيث يصادف ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه. ويشارك في السباق على مسار الماراثون عداؤون من مختلف أنحاء العالم، في سباقات ممتعة لمسافة 42 كيلومتراً أو 10 كيلومترات أو 4 كيلومترات.



وتشكل بطولة الألعاب الوردية للسيدات 2026 فرصة مثالية للسيدات الراغبات في اللقاء والمشاركة في تحدٍ مشوق ومخصص للسيدات فقط. وتقام هذه البطولة الرياضية دعماً لحملة التوعية بسرطان الثدي، ويمكن للمشارِكات تشكيل فرق من 3 إلى 5 لاعبات للتنافس في مجموعة من تحديات اللياقة البدنية المليئة بالمرح والحماسة.



ويعود كرنفال سباقات دبي إلى مضمار ميدان في أمسيات احتفالية تمتد على مدار ثلاثة أيام جمعة في فبراير. وسوف يستمتع المشاهدون بسباقات خيل حماسية وعالمية المستوى، استعداداً لانطلاق كأس دبي العالمي في شهر مارس.



ويشارك في أمسية الإمارات سوبر ساترداي، التي تقام في إطار كرنفال سباقات دبي، نخبة من الخيول العالمية والفرسان الشهيرين، حيث يتنافسون للفوز بالجائزة الكبرى على أرضية مضمار ميدان، وقبل انطلاق كأس دبي العالمي في مارس المقبل. وتوفر هذه الفعالية تجربة فريدة لجميع عشاق سباقات الخيل، سواء للأصدقاء أم موظفي الشركات الراغبين في ممارسة نشاط جماعي مفعم بالحيوية خارج العمل.

«الطريق إلى دبي - سلسلة الأبطال»



وتعود منافسات فنون القتال المختلطة إلى دبي مع جولة جديدة من «الطريق إلى دبي - سلسلة الأبطال». وتشهد هذه الفعالية مواجهة تاريخية تجمع بطل العالم في الوزن الخفيف عثمان نورماغوميدوف، الذي يدافع عن لقبه أمام ألفي ديفيس الشهير بلقب رجل الفأس. ومن المتوقع أن يستمتع الجمهور بمباراة حافلة باستعراض القوة والمهارة والروح الرياضية، حيث يتنافس بطلان لكلٍ منهما أسلوبه الخاص للحصول على اللقب.

ويمنح نصف الماراثون المميز من البرج إلى البرج المشاركين فرصة للجري في دبي بين اثنين من أشهر المعالم المعمارية في العالم، برج خليفة وبرج العرب في جميرا، عبر مسار يمر بعدد من الوجهات البارزة. كما يجمع الحدث عدائين محترفين وطموحين يسعون لتحسين أرقامهم الشخصية، إلى جانب محبي التجارب الرياضية الممتعة.

ألعاب دبي



وتعود ألعاب دبي، التي كانت تسمى الألعاب الحكومية، مجدداً إلى دبي فستيفال سيتي، حيث يشارك فيها مجموعة من الفرق التي تتنافس في الرشاقة والقوة والمهارات المتنوعة. ويمكن للراغبين حضور المنافسات مجاناً، ما يوفر فرصة مميزة لتشجيع فرق الأصدقاء والأحبة في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التنافسية على مستوى الإمارة.

وتشهد النسخة الأولى من مهرجان Well B مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية وجلسات التأمل والعروض الموسيقية المباشرة. وتتضمن أبرز المحطات تحدي هايف روكس للياقة، وجلسات لليوغا والتأمل، وحمامات الثلج، وجلسات حوار مباشرة مع متخصصين عالميين، وعرضاً لأبرز الابتكارات في مجال الصحة والعافية.



وسيكون محبو الدراجات الهوائية على موعدٍ مع عودة تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، بصفته الفعالية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وينطلق المشاركون في هذا السباق ذهاباً وإياباً، من وإلى مدينة إكسبو دبي، وعبر مسارٍ بطول 92 كيلومتراً. كما تتضمن الفعالية خيارات المشاركة بسباقات 12 كيلومتراً و35 كيلومتراً، بالإضافة إلى مسار مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12 عاماً. وإلى جانب السباقات، يمكن للزوار المشاركة في الأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقدمها قرية السباق، والتي تناسب مختلف الأعمار.

سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس



وتشهد نسخة عام 2026 من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مشاركة نخبة من ألمع نجوم اللعبة، بمن فيهم أرينا سابالينكا، وإيغا شفيونتيك، وكوكو غوف، وميرا أندرييفا، وستيفانوس تسيتسيباس، وفيليكس أوجيه ألياسيم. وتقام الفعاليات على أرضية استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث تبدأ منافسات بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة أولاً، تليها منافسات بطولة الرجال من فئة 500 نقطة.

وتعد دورة ند الشبا الرياضية هي أكبر فعالية من نوعها، وتقام كل عام خلال شهر رمضان المبارك بتنظيم من مجلس دبي الرياضي. ويمكن للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات الرياضية التنافس في مجموعة واسعة من الرياضات، بما فيها البادل، والجري، وركوب الدراجات الهوائية، وكرة الريشة، والمبارزة بالسيف، والكرة الطائرة، وتحدي قفز الحواجز، وشد الحبل، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، والجوجيتسو، وغيرها.

ويعود ممشى رمضان الليلي بنسخته الثانية ليتيح للمشاركين المشي والتنزه ضمن مسار يمتد لمسافة 3 كيلومترات أو 5 كيلومترات. كما ستكون أبواب القرية الرمضانية في ساحة فعالية «لايف آت ذا ليك» المفتوحة لتمنح الحضور فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من المشروبات المنعشة، وتجارب اللياقة البدنية، والأنشطة المناسبة للعائلات.