الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت في دبي



تنطلق السبت في مجمع ند الشبا الرياضي (ناس) بدبي منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الثالثة، بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات، في حدث رياضي يعكس المكانة المتنامية للبطولة ودورها الريادي في ترسيخ ثقافة التميز والإنجاز في رياضة الجوجيتسو على مستوى الدولة.



وتقام منافسات الجولة الأولى ضمن فئة «بدون البدلة» على مدى يومين؛ حيث تنطلق نزالات يوم السبت بمنافسات فئات تحت 12 عاماً، وتحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، فيما تقام يوم الأحد نزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في مشهد تنافسي حافل يجمع مختلف الأعمار تحت مظلة واحدة من الحماس والانضباط والروح الرياضية.



وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تسهم البطولة في تعزيز منظومة القيم المرتبطة برياضة الجوجيتسو، من خلال بيئة تنافسية تدعم التطور الفني، وتغرس مبادئ المسؤولية والالتزام لدى اللاعبين».



وأضاف: «تعكس شمولية الفئات العمرية المشاركة في البطولة، من الناشئين وحتى فئة الأساتذة، رؤية متكاملة لدور الرياضة في جمع مختلف شرائح المجتمع ضمن إطار موحد، يعزز التفاعل الإيجابي بين الأجيال، ويكرس الرياضة منصة تحتضن الجميع».



بدوره قال اللاعب حمدان سالم، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (تحت 16 عاماً): «المشاركة في الجولة الأولى تمثل بداية مهمة بالنسبة لنا كلاعبين، خصوصاً بعد النجاحات التي حققها النادي في المواسم الماضية. نستعد لهذه البطولة بتركيز عالٍ، وندخل النزالات بهدف تقديم أداء يعكس حجم العمل الذي نقوم به في التدريبات، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني».



وأضاف: «الحفاظ على اللقب مسؤولية كبيرة، وندرك أن المنافسة هذا الموسم ستكون أقوى، لكننا في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس نعمل بروح الفريق، ونحرص على خوض كل نزال بثقة وانضباط، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتمثيل النادي بالشكل الذي يليق بإنجازاته».



ويترقب عشاق رياضة الجوجيتسو انطلاق البطولة لما تمثله من منصة وطنية مرموقة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات، وتعزيز حضور الدولة على الخارطة العالمية لرياضة الجوجيتسو، في تجسيد حي لقيم الطموح والتنافس والاعتزاز بالهوية الرياضية للدولة.