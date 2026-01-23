إنجاز جديد للإمارات.. ماجد العصيمي أول عضو في مجلس إدارة «فوتبول از مور» من خارج القارة الأوروبية



اختار مجلس إدارة منظمة «فوتبول از مور» ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم عضواً في المجلس، ويعد العصيمي أول شخصية من خارج أوروبا، بما يجسد الثقة في كفاءة أبناء الإمارات لتولي المناصب الخارجية.



وتعنى المنظمة بالجانب الإنساني للكرة أكثر من المنافسة، وفلسفتها أن كرة القدم يمكن أن يمارسها الجميع بمختلف أطيافهم وأعمارهم ومن ضمنهم «أصحاب الهمم».



وكان وفد من مجلس إدارة المنظمة مكون من أليكس غايسبوهلر رئيس المجلس وهانسبتر روثموند الأمين العام ومارتن أوسبلت والبروفيسور يورغن بوشمان قد زار مجلس دبي الرياضي، وكان في استقباله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما اطلع الوفد خلال زيارته أخيراً لدبي على تجربة الإمارات في تمكين «أصحاب الهمم» في المجتمع.



وعبر العصيمي عن شكره وتقديره لـ «القيادة الرشيدة» التي أولت الاهتمام والدعم لأبنائها، الأمر الذي مكنهم من تحقيق النجاحات ونيل ثقة العالم وتبوء المناصب الرفيعة.



ووصف العصيمي الاختيار بأنه مسؤولية جديدة من أجل إظهار الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات في العالم.



وقال: تسعى المنظمة للتأثير الإيجابي على المجتمع عبر بوابة كرة القدم لا سيما في مجال دعم «أصحاب الهمم» لتعزيز العديد من القيم وفق مبادرات ومؤتمرات الهدف منها تعزيز الوعي في المجتمع.



وأضاف: إن المنظمة لها مشاريع مستقبلية من أجل استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم في دعم «أصحاب الهمم» وتمكينهم في المجتمع من خلال إشراك كل القطاعات في البرامج المستهدفة.



واختتم العصيمي حديثه مؤكداً أن تجربة استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم نجحت في العديد من الأندية الأوروبية وهي شريكة لـ «فوتبول از مور» منها ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ وبنفيكا وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان، حيث نسعى لتطبيق هذه التجربة في كرة القدم الإماراتية.