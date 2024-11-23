​بطولات أبوظبي لصيد الكنعد تنطلق ديسمبر المقبل

تنطلق بطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد في شهر ديسمبر المقبل، وتستمر حتى شهر أبريل 2025، بقيمة جوائز تبلغ 4 ملايين و342 ألف درهم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي والتراثي البارز، كثمرة للتعاون بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموروث البحري، وتنظيم رياضة الصيد التقليدي، بما يعكس قيم الأصالة والاستدامة.

وأعلنت تفاصيل البطولات في مؤتمر صحافي أمس، بحضور عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة، في هيئة أبوظبي للتراث، وسالم راشد الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام وزوار المعرض.

وأفاد عبيد خلفان المزروعي بأن بطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد، تتضمن 4 بطولات، خصصت لها 312 جائزة، تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ملايين و342 ألف درهم، موزعة على البطولات الأربع، وهي: بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد، وتشمل فئتين (الفئة العامة، وفئة السيدات)، وبطولة المغيرة لصيد الكنعد للسيدات، والبطولتان برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وتشمل (الفئة العامة، وفئة السيدات)، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبطولة ياس الكبرى لصيد الكنعد، وتشمل (الفئة العامة، وفئة السيدات)، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.