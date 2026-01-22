رئيس اتحاد السلة: الجدية والالتزام في التدريبات يعكسان الطموح الكبير للاعبي المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية



في إطار الاستعدادات الجارية للمنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة «النسخة الـ35» قام عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة السلة، بزيارة تفقدية إلى تدريب المنتخب، الذي أقيم، الخميس، على صالة شباب الأهلي – الممزر.



وحضر الزيارة عبدالله حسن محيوة، نائب رئيس الاتحاد، وراشد النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، وسيف السويدي، مدير المنتخب، إلى جانب الجهاز الفني للمنتخب، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الإعداد الفني والبدني للاعبين، استعداداً لخوض منافسات البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة من الفرق القوية من خارج الدولة.



واطلع رئيس الاتحاد خلال الزيارة على برنامج الإعداد، الذي يشرف عليه الجهاز الفني، حيث تابع مجريات التدريب عن قرب، مؤكداً أهمية الاستفادة المثلى من المعسكر التحضيري، والعمل على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق البطولة.



وفي تصريح له قال عبداللطيف الفردان: «تشرفني متابعة تحضيرات منتخبنا الوطني لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ35، والتي تعد محطة مهمة للاحتكاك بمستويات فنية عالية، بما يسهم في تطوير خبرات لاعبينا على المستوى الدولي».



وأضاف: «ما نشاهده من التزام وجدية داخل المعسكر يعكس الطموح الكبير للاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج إيجابية، تليق باسم كرة السلة الإماراتية، ونثق بإمكانات هذا الجيل وقدرته على الظهور بصورة مشرفة في البطولة».



وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بهذا المعسكر، لما له من دور محوري في تعزيز الانسجام الجماعي، وتحسين الأداء العام للفريق، مشدداً على حرص الاتحاد على توفير كل سبل الدعم للمنتخب، خلال فترة الإعداد.



كما دعا جميع عناصر المنتخب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والتركيز العالي خلال المرحلة المقبلة، استعداداً لمواجهة الفرق المشاركة في البطولة.



من جانبهم أعرب الجهاز الفني واللاعبون عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس الاتحاد على زيارته واهتمامه، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ البرنامج التحضيري، وبذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل النتائج، وتمثيل الدولة بالشكل اللائق.