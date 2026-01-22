عناق مع شجرة يقرب ديوكوفيتش من رقم قياسي في عالم التنس

وكالات

اشتهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش باستعداداته غير المألوفة قبل المباريات، حيث أقدم هذه المرة على معانقة شجرة تين برازيلية في حدائق ملبورن.



وبلغ الصربي الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الخميس بفوزه السهل على الإيطالي فرانشيسكو مايستريلي 6-3 و6-2 و6-2.



وكان هذا هو الانتصار رقم 399 لديوكوفيتش في مبارياته بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، ليصبح اللاعب الفائز بـ24 لقباً في بطولات الغراند سلام على بعد انتصار واحد من أن يصبح أول لاعب يصل لـ400 انتصار.



قال اللاعب البالغ 38 عاماً المصنف الأول عالمياً سابقاً والحائز على 10 ألقاب أسترالية، وهو رقم قياسي «هي أقدم أصدقائي هنا في ملبورن».



وأضاف «لقد كانت سنداً لي في أوقات ضعفي ومؤنسة لي. هي علاقة رائعة، فالطبيعة حليف قوي».



وتابع «تربطنا صداقة تمتد لأكثر من 20 عاماً».



ويواجه الصربي الذي يراهن على تعزيز رقمه القياسي في عدد الانتصارات في الغراند سلام إلى 25 لقباً، الهولندي بوتيك فان دي ساندسخولب (75) الفائز على الصيني جونشينغ شانغ (318) بنتيجة 7-6 (8-6) و6-2 و6-3.



وكان ديوكو عادل الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي كانت تنفرد به الأسترالية مارغريت كورت برصيد 24 لقباً، بفوزه ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023.



عزز ديوكوفيتش رصيده في بطولة أستراليا المفتوحة إلى 101 فوز، وبات على بعد انتصار واحد فقط من معادلة رقم السويسري روجيه فيدرر القياسي في أولى بطولات الغراند سلام لهذا الموسم.



وسبق للصربي أن تجاوز حاجز الـ100 فوز في بطولتي ويمبلدون (102) ورولان غاروس (101). ومع انتصاراته الـ95 في فلاشينغ ميدوز الأمريكية، سيصل إلى حاجز الـ400 فوز في البطولات الكبرى في حال نجح في التأهل إلى ثمن النهائي وهو الدور الذي غاب عنه مرة واحدة فقط منذ عام 2007 (خسر في الدور الثاني عام 2017)، باستثناء عام 2022 عندما منع من المشاركة بسبب رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.