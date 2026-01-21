صراع ساخن على سيف ولي عهد دبي للهجن



يصل مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، السبت المقبل، إلى آخر محطاته بإقامة أشواط الرموز الستة لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، أبرزها سيف ولي عهد دبي المفتوح أغلى رموز المهرجان، والبالغة جائزته المالية 3 ملايين درهم، بمشاركة نخبة من الهجن من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتدشن منافسات الإنتاج تحديات اليوم الختامي عبر شوط بندقية الزمول للإنتاج وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، يليه الشوط الثاني على سيف ولي عهد دبي للحول للإنتاج وجائزته 2 مليون درهم، ثم الشوط الثالث على شداد الزمول المحليات بجائزة 1.5 مليون درهم، فيما يشهد الشوط الرابع سباق خنجر الحول المحليات بقيمة 2 مليون درهم، وخصص الشوط الخامس لفئة الزمول المفتوح وجائزته بندقية و 2 مليون درهم، فيما ستتجه الأنظار في الشوط السادس إلى إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح.



واستضاف ميدان المرموم في اليوم قبل الختامي 12 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، تصدرتها أشواط العمالقة الأربعة، التي شهدت حضوراً لافتاً من الأسماء الثقيلة والمطايا ذات الإنجازات والتاريخ في عالم سباقات الهجن.

وشهدت منافسات اليوم قبل الأخير مشاركة 971 مطية تنافست على مدار 28 شوطاً بين الفترتين الصباحية والمسائية، وسط أجواء حماسية ومتابعة جماهيرية كبيرة.

وتألقت «ترسانة» بشعار ناصر عبدالله أحمد المسند، بعدما حسمت صدارة الشوط الأول للحول المحليات بتوقيت قدره 12:23:8 دقيقة، وواصل ذات الشعار التألق في الشوط الثاني للحول المهجنات، عبر «يوشا» التي تألقت بزمن مميز بلغ 12:22:1 دقيقة.



وفي الشوط الثالث للزمول المحليات، سجّل «شاهين» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي حضوراً قوياً، بعد أن انتزع الناموس بتوقيت بلغ 12:36:4 دقيقة، واختتمت أشواط العمالقة بانتصار «عالي» المملوك لسيف خليفة راشد المهيري، والذي فرض سيطرته على الشوط الرابع للزمول المهجنات، قاطعاً المسافة في 12:38:8 دقيقة.

وذهب التوقيت الأفضل في الأشواط المسائية إلى «سلام» بشعار عبدالله ناصر حفيظ الحفيظ المري والتي حصدت ناموس الشوط الثاني عشر للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:21:1 دقائق.



«تغاريد» الأسرع

ودشنت منافسات الفترة الصباحية تحديات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، من خلال 16 شوطاً أقيمت لمسافة 8 كيلومترات، خصصت 10 منها لهجن الإنتاج. وحسمت «الرمق» لسيف خلفان سيف الغويص صدارة الشوط الأول المخصص للحول المحليات للإنتاج، بعد أن قطعت الرحلة في توقيت بلغ 12:22:7 دقيقة.

وانتزعت «تغاريد» بشعار سعيد منانه غدير اجتبي قمة الحول المهجنات للإنتاج في الشوط الثاني، مسجلة زمناً قدره 12:18:1 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية. وفي الشوط الثالث، تألق «النصر» ملك أحمد سالم سعيد حلوكه وحسم التحدي المخصص للزمول المحليات للإنتاج بتوقيت 12:32:7 دقيقة. وأكمل «بو الأبيض» لحمد سلطان مرخان المنصوري قائمة الفائزين بأشواط الإنتاج، متصدراً شوط الزمول المهجنات بزمن 12:34:1 دقيقة.



واختتمت فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر «ب» للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي نظمه نادي دبي لسباقات الهجن، على مسرح قرية المرموم التراثية ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهد المزاد على مدار أربعة أيام عرض 265 مطية تنحدر من سلالات مميزة في عالم سباقات الهجن.

وجاء اليوم الختامي للمزاد حافلاً بالحركة الشرائية، حيث عُرضت خلاله 67 مطية، سجلت عدداً من الصفقات اللافتة، أبرزها بيع البكرة بنت «الدنجلاوي» «العاصفة» والأم «الظبي» مقابل 360 ألف درهم لصالح محمد أحمد سيف الغيث المري، الذي عاد ليكمل صفقاته أيضاً بالحصول على البكرة بنت «المهندس» «بعير حمد راشد بن غدير» من الأم «العاصفة» بقيمة 320 ألف درهم.

وشهد ختام المزاد صفقة بارزة تمثلت في بيع آخر المطايا المعروضة، وهي البكرة بنت «الواضح» «العاصفة» والأم «الشاهينية»، لصالح حمد هدي الشامسي، بمبلغ 350 ألف درهم، لتختتم بذلك نسخة شهدت حضوراً لافتاً وصفقات نوعية رسّخت مكانة مزاد المرموم في خريطة المزادات الخليجية المتخصصة.