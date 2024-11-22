"الأولمبية العربية" تعتمد استضافة البحرين والأردن دورتي الألعاب 2031 و 2035

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الثاني والعشرين للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس.

وترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد والذي يضم في عضويته 22 لجنة أولمبية عربية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، أبرزها اعتماد فوز مملكة البحرين باستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السابعة عشرة 2031 م، ومنح المملكة الأردنية الهاشمية حق استضافة دورة الألعاب الثامنة عشرة 2035م.

مثّل وفد اللجنة الأولمبية في الاجتماع كل من حنان المحمود، عضو مجلس الإدارة، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة. كما اعتمدت الجمعية العمومية التقرير الختامي لدورة الألعاب العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023"، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات "الشارقة 2024"، بالإضافة إلى التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023.

وسلّم وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وبحضور سلطان الشيخ بن مجرن، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، درع اللجنة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والمهندس يزن الشديفات وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

وقال سلطان الشيخ بن مجرن، إن مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية في هذه الاجتماعات تعكس حرصها الدائم على تعزيز العمل المشترك مع اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاتحاد وتطوير الحركة الرياضية على مستوى المنطقة.وأضاف أن الاجتماعات كانت فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والعمل على وضع خطط إستراتيجية تدعم الرياضة العربية في المحافل الإقليمية والدولية.