«مزنة» تظفر بكأس الكؤوس في مهرجان ولي عهد دبي للهجن



توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين في منافسات الرموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، بمشاركة 1094 مطية، تنافست على مدى 34 شوطاً في سن الثنايا، منها 18 شوطاً في الفترة المسائية تصدرتها ستة أشواط خصصت للرموز، وحققت «مزنة» التوقعات لسعيد جابر عبدالله محمد بعد أن ظفرت بكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا والمفتوح، بزمن بلغ 12:17:0 دقيقة، لتحصد جائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.



وفي الشوط الثاني المخصص للثنايا الجعدان المفتوح نال «حساس» لسيف مصبح مطر الخييلي البندقية، ومليون درهم بعد تفوقه بتوقيت 12:00:6 دقيقة، وحسمت «محفوفة» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند الشوط الثالث للثنايا البكار المحليات، وظفرت بكأس سمو ولي عهد دبي والمليون درهم، بزمن 12:10:5 دقيقة.

وأهدى «ثمين» الثنائية لمالكه سعيد جابر عبدالله محمد البندقية المخصصة للثنايا الجعدان المحليات، بعد أن تصدر مجريات الشوط الرابع، مسجلاً زمناً قدره 12:11:2 دقيقة، لينال الجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس المخصص للثنايا البكار من فئة الإنتاج تألقت «غرناطة» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، واقتنصت الكأس ومليون درهم بعد تسجيلها توقيتاً بلغ 12:03:1 دقيقة. واختتمت أشواط الرموز بالشوط السادس للثنايا الجعدان من فئة الإنتاج، حيث أحرز «والم» لأحمد حمد مبارك رغاش الشامسي البندقية، وحقق أفضل توقيت في منافسات اليوم بزمن بلغ 12:00:4 دقيقة، ليظفر بجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم.

«فرق» بطلة الصباح



وتصدرت «فرق» لمبارك عامر حمد عفصان المنصوري منافسات الفترة الصباحية بعد فوزها بصدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات للإنتاج، بعد أن أنهت السباق بتوقيت قوي بلغ 12:08:6 دقيقة، كونه أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وحصدت «علاج» لمطر راشد علي مفتاح الشامسي صدارة الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات للإنتاج، بزمن قدره 12:17:6 دقيقة.

وحلق «شاهين» لسلطان علي سلطان سالم الكتبي بصدارة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج، بعد أن أكمل رحلته في توقيت بلغ 12:23:4 دقيقة. في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج تفوق «الهارب» لسعيد منانه غدير اجتبي، مسجلاً توقيتاً قدره 12:13:6 دقيقة.



الحول والزمول

من جهة أخرى يصل المهرجان إلى المحطة قبل الختامية عبر استضافة منافسات سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، من خلال 16 شوطاً في الصباح لمسافة 8 كيلو مترات، خصصت 10 منها لفئة الإنتاج.

وتتواصل التحديات في الفترة المسائية عبر 12 شوطاً، حيث تشهد انطلاقتها أربعة أشواط قوية تعرف بأشواط العمالقة، والتي تجمع بين عدد من أبرز المطايا المشاركة في هذه الفئة. ويختتم المهرجان بعد غد الخميس بإقامة السباقات الختامية على رموز سن الحول والزمول، وفي مقدمتها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، والذي يعد أقوى رموز المهرجان وأغلاها.



مزاد المرموم

أقيمت على هامش المهرجان فعاليات اليوم الثالث من مزاد المرموم الثالث عشر «ب» للفطامين وسط حضور واسع من الملاك والمضمرين، وتسجيل مجموعة من الصفقات النوعية، التي تعكس قيمة السلالات المعروضة. وبرزت خلال المزاد البكرة بنت «الفارس» «العاصفة»، ومن الأم «الشاهينية» التي بيعت بقيمة 160 ألف درهم، وانتقلت ملكيتها إلى راشد سعيد بن دليوي، الذي عزز مشاركته أيضاً بشراء قعود من سلالة «الشهم» «بعير محمد سلطان بن مرخان»، ومن الأم «سرابة»، مقابل 100 ألف درهم.

وفي صفقة مميزة انتقلت ملكية البكرة بنت «الشبابي ولد نجود» «العاصفة»، ومن الأم «مذيار» إلى بروكر للهجن، وذلك مقابل 110 آلاف درهم.

ومن الصفقات اللافتة كذلك بيع قعود من سلالة «المهندس» «بعير حمد راشد بن غدير»، ومن الأم «الشاهينية» إلى حمد بن ضبيب الشامسي بمبلغ 100 ألف درهم.

كما شهد المزاد بيع البكرة بنت «الشاعر» «العاصفة»، ومن الأم «كواسب» لصالح علي راشد العويسي بقيمة 100 ألف درهم، إلى جانب صفقة أخرى للبكرة بنت «الفارس» «العاصفة»، ومن الأم «الشاهينية»، التي اشتراها عامر محمد زايد المنصوري بالقيمة نفسها.