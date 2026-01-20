إقامة دبي تكرم أبطالها بعد الإنجاز في سباق «ديوان سمو حاكم دبي» للدراجات الهوائية



استقبل الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بحضور سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وبحضور مساعدي المدير العام في الإدارة، أبطال فريق إقامة دبي من الكفاءات الوطنية، وكرّمهم تقديراً لإنجازهم المشرّف في سباق ديوان سمو حاكم دبي (الدورة العاشرة)، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية لموسم 2025–2026، وذلك بعد تحقيقهم المركز الثاني على مستوى الفرق، والمركز الثالث على المستوى الفردي في السباق.



ويأتي هذا التكريم تقديراً للأداء المتميّز الذي قدّمه أبطال إقامة دبي في سباق شهد منافسة قوية مع مئات المتسابقين من أكثر من 50 جنسية من نخبة سائقي الدراجات الهوائية حول العالم، حيث أثبتت الكفاءات الوطنية قدرتها على المنافسة بثبات، وحجز موقعها على منصات التتويج وفق معايير عالمية، في واحدة من أبرز سباقات النخبة على مستوى الدولة.



وخلال الاستقبال، أعرب الفريق محمد أحمد المري عن اعتزازه بما حققه الفريق، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، ويجسّد صورة الموظف القادر على التميّز داخل بيئة العمل وخارجها.



وقال سعادته: «نفخر بما يحققه أبناؤنا من الكفاءات الوطنية في مختلف الميادين، ونؤمن بأن دعم الموظفين وتمكينهم من ممارسة شغفهم وتحقيق إنجازاتهم الرياضية هو جزء أصيل من بناء مؤسسة متوازنة، قادرة على صناعة التميّز وتعزيز حضورها في المجتمع».



وفي هذا الإطار، يُعد سباق ديوان سموّ حاكم دبي أحد أبرز سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية، ويُصنّف كإحدى أهم فعاليات الموسم الرياضي في إمارة دبي. ويشمل السباق نخبة من السائقين المحترفين والهواة من الإمارات والمقيمين والمشاركين الدوليين، وتبلغ مسافته نحو 200 كيلومتر، ويمتد مساره عبر معالم بارزة في الإمارة حتى خط النهاية في محمية المرموم، كما يقدم جوائز مالية تصل إلى مليون درهم، دعماً للرياضة وتحفيزاً للرياضيين على المنافسة وفق أعلى المعايير.



ويعكس هذا التكريم نهج إقامة دبي في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جودة الحياة لموظفيها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان، وتشجيعه على التميّز في مختلف المجالات، يسهم في بناء مؤسسة قوية، ذات حضور إيجابي، وسمعة قائمة على الاحترافية، وروح الفريق، والإنجاز المستدام.