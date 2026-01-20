70 % نسبة مبيعات تذاكر بطولة دبي للتنس



تجاوزت نسبة مبيعات تذاكر بطولة سوق دبي الحرة للتنس الـ70%، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين درهم، وذلك قبل 25 يوماً من انطلاق الحدث، ما يعد بإقبال كبير من عشاق الكرة الصفراء من داخل الدولة وخارجها.



تبدأ أسعار التذاكر من 65 درهماً، في بطولة السيدات التي تقام من 15 حتى 21 فبراير المقبل، وتصل الأسعار إلى 400 حتى 650 درهماً في المباراة النهائية، أما في بطولة الرجال التي تنطلق 23 فبراير وتختتم 28 من الشهر نفسه، فتبدأ التذاكر فيها من 80 درهماً في اليوم الأول ثم 100 درهم في اليومين الثاني والثالث، وترتفع إلى 320 درهماً في ربع النهائي و420 درهماً في نصف النهائي قبل أن تصل إلى ما بين 650 و800 درهم في المباراة النهائية.



وقال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، إن تجاوز نسبة المبيعات 70% قبل 25 يوماً من انطلاق الحدث يعكس قوة العلامة التجارية للبطولة وجاذبيتها المستمرة للاعبين والجماهير منذ 34 عاماً.



وأضاف في تصريحات لـ«البيان»، أن البطولة تشهد هذا العام تحديثات واسعة في الملاعب والبنية التحتية، مع تجهيز مناطق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة تتسع لما بين 25 و35 شخصاً لكل جناح، إضافة إلى مناطق الجماهير والطعام والمشروبات وتجهيزات مشاهدة متطورة للجمهور. كما تمت إعادة تأهيل أرضيات جميع الملاعب، وتم تجهيز خمسة ملاعب للبث التلفزيوني لضمان تجربة احترافية، مع خطة لإضافة 2,500 مقعد إضافي في الملعب الرئيس بحلول 2027، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 7,500 مشجع.



وأوضح تهلك أن البطولة اعتمدت شعارات جديدة لبطولتي السيدات والرجال مع ألوان حديثة متناغمة تعكس الهوية الجديدة للحدث، مؤكداً أن النسخة الحالية تتميز بتزامن شهر رمضان المبارك، ومشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تسعى لتوفير تجربة مناسبة للاعبين والجماهير.