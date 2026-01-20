شباب الأهلي وشرطة دبي والشارقة أبطال الجولة الختامية لكأس الكاراتيه



تصدرت أندية شباب الأهلي، شرطة دبي، والشارقة الرياضي، الجولة الختامية من بطولة كأس الإمارات للكاراتيه للفردي، التي أقيمت منافساتها على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 11 نادياً ومركزاً، وشملت مسابقات الكاتا والكوميتيه لمختلف الفئات العمرية للذكور والإناث.



وتصدّر الشارقة الرياضي منافسات الذكور، بعد هيمنة لاعبيه على المركز الأول في مسابقات الكاتا والكوميتيه في مختلف الفئات العمرية، فيما تصدر نادي شباب الأهلي منافسات الإناث في الكوميتيه، وشاركته شرطة دبي صدارة الكاتا للإناث، وخطفت منه فئة آنسات الكوميتيه.



في منافسات الكاتا ذكور، تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئات الأشبال والناشئين والشباب وتحت 21 سنة والرجال.



وفي الكوميتيه ذكور، تصدر نادي الشارقة للألعاب الفردية فئات الأشبال والناشئين والشباب وتحت 21 سنة.



وفي الكاتا - إناث فتيات، جاء الترتيب كالتالي: نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبوشيدو مارشال واللياقة البدنية، وفي الناشئات شرطة دبي، وفي الآنسات: شباب الأهلي، وأكاديمية ماغمادور، وفي فئة تحت 21 سنة: شرطة دبي، وفي السيدات: شباب الأهلي



وفي الكوميتيه - إناث، فتيات: شباب الأهلي، ناشئات: شباب الأهلي، آنسات: شرطة دبي، تحت 21 سنة: شباب الأهلي.



حضر المنافسات وتوج الفائزين والفائزات إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي للاتحاد، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب المدير الفني للاتحاد الخبير هشام سري، وعلي صالح نائب رئيس لجنة التنظيم.