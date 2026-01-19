تعديلات طفيفة على مسار وتوقيتات ونهاية ماراثون دبي

يحتفل ماراثون دبي العالمي بمرور 25 عاماً على انطلاقته عندما تقام نسخة عام 2026 في الأول من فبراير المقبل، بمسار سريع ومستوٍ يتيح للعدائين الاستمتاع بخط نهاية مميز في مدرجات أكاديمية شرطة دبي وستتاح الفرصة لآلاف العدائين مجدداً لتسجيل أوقات قياسية على امتداد مسار واسع يشمل شارع شاطئ جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيلاحظ العداؤون خلاله بعض العناصر الجديدة، وأبرزها خط النهاية المميز في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي.



ويعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على الوسام الذهبي المرموق من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وأصبح مرادفاً للأداء القياسي والمشاركة العالمية المتميزة، ويحظى باهتمام كبير من نخبة العدائين الدوليين، ما يعني أن النسخة 25 من السباق ستضم على الأرجح أكبر عدد من العدائين النخبة في تاريخه.

وكما هو معروف فإن ماراثون دبي الذي يحتفل باليوبيل الفضي حظي بدعم حكومي كبير خلال مسيرته، وخاصة من مجلس دبي الرياضي، واكتسب شهرة واسعة بفضل مساره السلس والسريع الذي يجذب نخبة الرياضيين وهواة الجري من جميع أنحاء العالم، والذين يتطلعون جميعاً إلى تحقيق أفضل أرقامهم الشخصية.



وتحظى هذه النسخة بدعم من أسيكس، ومجلس دبي الرياضي، وإم جي موتور، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، ومياه بيسليري، وفيتامين ويل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وبرنامج الأمين وسييل دبي مارينا.

وتم تعديل مواعيد انطلاق السباق، حيث ينطلق نخبة العدائين في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة صباح الأول من فبراير المقبل، قبل أن ينطلق باقي المشاركين في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، أي قبل 30 دقيقة من موعد انطلاق السباق الرئيس لماراثون 2025، فيما سيتم الإعلان عن مواعيد انطلاق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات، وسباق المرح لمسافة 4 كيلومترات، في وقت لاحق.



وقال مدير الفعالية، بيتر كونرتون: نظراً للتطورات المستمرة في البنية التحتية للمدينة، عملنا بلا كلل مع زملائنا في شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، لوضع مسار يرضي جميع الأطراف، وأضاف: نتقدم بالشكر لشرطة دبي على دعوتها لإقامة الفعالية في ساحة العرض بأكاديمية شرطة دبي، والتي ستضم أيضاً المدرج الرئيس للجماهير، وقرية دبي ماراثون العائلية، وأجنحة العارضين، والفعاليات الترفيهية الحية.



إلى جانب منطقة النهاية الجديدة لسباقات 4 كيلومترات و10 كيلومترات والماراثون، تشمل التغييرات الطفيفة الأخرى في المسار منعطفات عند مدينة دبي للإعلام، وبعد 280 متراً من تقاطع مهمل، ودورتين في مسار الماراثون، حيث ينعطف المتسابقون عند برج العرب بدلاً من مدينة دبي.