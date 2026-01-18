«معراض» بطلة كأس ولي عهد دبي للقايا «المفتوح»



توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي وذلك في ختام يوم حافل شهد إقامة 40 شوطاً بمشاركة 1629 مطية، منها 18 شوطاً في الفترة المسائية تصدّرتها الأشواط الأربعة المخصصة للرموز على فئتي المفتوح والإنتاج لمسافة 5 كيلومترات.



وحلقت «معراض» لمحمد ساري بلوش المزروعي بلقب كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح في الشوط الأول، بزمن بلغ 7:20:7 دقائق، لتحصل على الجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم. وانتزع «درمان» رمز الشوط الثاني، لسعيد جابر عبدالله محمد محققاً بندقية اللقايا الجعدان المفتوح والمليون درهم، بعد أن سجل توقيتاً هو الأفضل خلال الأمسية بلغ 7:18:6 دقائق.

وحصدت «دلما» كأس اللقايا البكار للإنتاج والمليون درهم في الشوط الثالث، لفهيد محمد فهيد الرزق العجمي التي أنهت السباق بزمن 7:19:1 دقائق، وفاز «طاري» لسعيد راشد عبدالله مبخوت قرح بـبندقية اللقايا الجعدان للإنتاج في الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة في 7:19:9 دقائق، محققاً الجائزة البالغة 800 ألف درهم.



والتقى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، على هامش المهرجان أوغستين مولينا، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الإمارات، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول أهمية الفعاليات التراثية والثقافية التي تنظمها الدولة، والدور الذي تلعبه رياضة الهجن في الحفاظ على الموروث وتعزيز التواصل الحضاري.

وأعرب السفير الأرجنتيني عن إعجابه بما شهده من تنظيم دقيق وإقبال جماهيري كبير، مؤكداً أن ما تقدمه دبي في هذا المجال يعكس رؤية متقدمة في الجمع بين الأصالة والتجديد، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاحتفاء بالتراث الإنساني.



ودشنت تحديات الفترة الصباحية منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، عبر إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، خُصصت أول 12 شوطاً منها لفئة الإنتاج، وحققت «سمحة» لمبارك غانم حتروش المنصوري الفوز في الشوط الأول للقايا البكار المحليات إنتاج، بزمن بلغ 7:30:2 دقائق.



وتصدرت «شبه» لمالكها خالد حميد حارب المهيري نتيجة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات إنتاج، قاطعة المسافة في 7:24:1 دقائق. أما الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات إنتاج، فابتسم لـ«المختبر» المملوك لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، الذي أحرز الفوز بتوقيت قدره 7:29:5 دقائق. وفي الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات إنتاج، أحرز «رعد» لسلطان عبدالله بن دميثان القمزي المركز الأول، مسجلاً زمناً بلغ 7:24:2 دقائق.

وجاء «نصوب» المملوك لحمد صالح جابر الشرقي في الشوط العشرين للقايا الجعدان المهجنات ليسجّل أفضل توقيت في التحديات الصباحية، وذلك بزمن بلغ 7:23:1 دقائق.



من جهة أخرى، يستضيف ميدان المرموم تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال 36 شوطاً تُقام على فترتين صباحية ومسائية، تمتد جميعها لمسافة 6 كيلومترات.

وتفتتح المنافسات صباحاً بإقامة 20 شوطاً، خصصت 12 منها لفئة الإنتاج، أما الفترة المسائية، فتتواصل التحديات من خلال 16 شوطاً، تتصدرها أربعة أشواط رئيسة على رموز سن اليذاع.

وتبدأ المنافسة على الرموز من خلال كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح وجائزته البالغة 1.5 مليون درهم في الشوط الأول، بينما سيكون التنافس على كأس ولي عهد دبي لليذاع البكار للإنتاج في الشوط الثالث، بجائزة مالية تبلغ مليون درهم.

وفي الشوط الثاني، تتنافس الجعادين على بندقية اليذاع المفتوح والجائزة البالغة مليون درهم، ثم تُختتم أشواط الرموز بالشوط الرابع الذي يشهد المنافسة على بندقية اليذاع الجعدان الإنتاج و800 ألف درهم.



مزاد المرموم

على جانب آخر، أقيمت على هامش المهرجان فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر «ب» للفطامين، الذي يُنظمه نادي دبي لسباقات الهجن ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ويستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.

واستهل المزاد يومه الأول بعرض 66 مطية من الإنتاج الشخصي لأبناء القبائل، وسط حضور كبير من المهتمين والملاك، وشهدت الأمسية الأولى إقبالاً لافتاً على السلالات المتميزة التي تنحدر من نخبة الزمول المعروفة في ميادين السباقات.

وسجلت البكرة بنت «المهندس» «بعير حمد راشد بن غدير» من الأم «الشاهينية» حضوراً بارزاً بعد أن بيعت بمبلغ 200 ألف درهم لصالح يوسف غانم أهلي.

كما بيعت بكرة أخرى تنحدر من سلالة «المهندس» من الأم «لمحة» بالقيمة ذاتها وانتقلت ملكيتها إلى محمد أحمد الغيث المري. وتم أيضاً خلال المزاد بيع قعود ابن «الواضح» «العاصفة» من الأم «جبارة» بمبلغ 180 ألف درهم لصالح فايز غافان الجابري.

ويُعد مزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين محطة أساسية في أجندة موسم سباقات الهجن في دبي، حيث يترقبه الملاك والمهتمون باعتباره فرصة مثالية لاقتناء مطايا تحمل مؤشرات مبكرة على الجاهزية والتميز المستقبلي في السباقات.