«هود تو كوست دبي 2026» يسجّل إنجازًا تاريخيًا في محمية المرموم الصحراوية

اختُتم بنجاح الحدث الافتتاحي لسباق هود تو كوست دبي في محمية المرموم الصحراوية، ليشكّل بذلك أول نسخة تُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط من سباق التتابع الجماعي الطويل ذي الصيت العالمي. وقد شارك في هذا الحدث الرياضي البارز أكثر من 800 عدّاء وعدّاءة يمثلون ما يزيد على 35 جنسية، خاضوا تحدّي تتابع لمسافة 100 كيلومتر، في تجربة رياضية استثنائية جمعت بين القدرة على التحمّل، وروح الفريق، والإنجاز المشترك، ضمن إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في إمارة دبي.

أُقيم السباق برعاية إكس دبي بصفتها الراعي الرئيسي، وبدعم استراتيجي من بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث حظي هود تو كوست دبي بترحيب واسع من مجتمع العدّائين على المستويين المحلي والدولي. وقد عكست النسخة الأولى من الحدث تنامي اهتمام دبي باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الخارجية الكبرى التي تعزّز أنماط الحياة الصحية، وتحتفي بالطبيعة، وتدعم روح المشاركة المجتمعية.

وبمساندة الشركاء الماسيين، ومن بينهم جيلي وزيكر ولينك آند كو، وبالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، نُفِّذ هود تو كوست دبي 2026 وفق أعلى المعايير التشغيلية ومتطلبات السلامة، ليؤسس معيارًا جديدًا لسباقات التتابع الخاصة برياضات التحمّل في المنطقة. كما جاء الحدث متوافقًا مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لإمارة دبي الهادفة إلى تعزيز رفاه المجتمع، ودعم الرياضات الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية.

التنوع الطبيعي

أُقيم السباق بالكامل داخل محمية المرموم الصحراوية، ليقدّم للمشاركين تجربة فريدة وغامرة في قلب طبيعة صحراوية محمية. وقد ساهم الفريق المنظّم لبطولة السلم للدراجات الهوائية في اختيار موقع السباق ومساره، الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر، إضافةً إلى تخطيطه بعناية استنادًا إلى خبرته المتراكمة في تنظيم سباقات بطولة السلام على مدى ما يقارب عشر سنوات من النجاح والتميّز.

وجسّد المسار المُصمَّم خصيصًا لهذا الحدث التنوع الطبيعي الغني للمحمية، حيث قاد العدّائين عبر الكثبان الرملية، وبحيرات طيور الفلامنغو، والواحات، ومسارات الدراجات في منطقة القدرة، وممرات الحفاظ البيئي، مع إتاحة فرص مشاهدة الغزلان والمها العربي والطيور المهاجرة على طول الطريق. كما مرّت أجزاء من المسار عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في تجربة فريدة تمزج بين الطبيعة والاستدامة والابتكار، بما يعكس روح دبي المتميزة.

وقد أتاح تصميم المسار، بدعم من بطولة السلم للدراجات الهوائية، للعدّائين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف الجمال الطبيعي الأصيل لمحمية المرموم، في تجربة استثنائية لا مثيل لها بين جميع نسخ سباق هود تو كوست حول العالم.

احتفاء بروح العمل الجماعي والتكافل المجتمعي

منذ نقطة التبادل الأولى عند بزوغ الفجر، وحتى اللحظات الختامية على خط النهاية، سادت أجواء من الحماس والطاقة في مختلف أرجاء المرموم. وقد تنقّلت الفرق المشاركة عبر عدة نقاط تبادل امتدت على مسارات صحراوية وطرق معبّدة وأراضٍ مفتوحة، حيث ساد التشجيع المتبادل وروح التعاون، بما يجسّد المعنى الحقيقي لسباقات التتابع والعمل الجماعي.

وقد أحرز فريق «لتس جت سترونقر تو جذر» المركز الأول بزمن قدره 06:30:47، مستحقًا بذلك مشاركة كاملة في سباق «هود تو كوست» الصين 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة. فيما حلّ فريق «أكتيف فيتنس كوميونيتي» في المركز الثاني بزمن 07:04:30، تلاه فريق «ترايل رَنَرز دبي» في المركز الثالث بزمن 07:11:17، في صورة تعكس الطابع التنافسي للفعالية مع حفاظها على روح الشمول والانفتاح.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة فيليشا هوبر، الرئيسة العالمية لسباق هود تو كوست، قائلة: «لقد تجاوز سباق هود تو كوست دبي جميع التوقعات، إذ إن الطاقة والوحدة والمشاعر التي شهدناها في المرموم جعلت من هذا الحدث أكثر من مجرد سباق رياضي، بل احتفالًا عالميًا يجسّد قيم المجتمع، والصحة، والتواصل الإنساني».

إرث عالمي

تأسس سباق هود تو كوست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982، ويُعدّ من أبرز وأشهر سباقات التتابع الجماعية على مستوى العالم، حيث تُنظَّم له نسخ متعددة في كلٍّ من أمريكا الشمالية وجمهورية الصين الشعبية. ويشكّل انطلاق السباق في إمارة دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة محطة مفصلية في مسيرته العالمية، وخطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التوسع والنمو المستدام في المنطقة.

وفي ضوء الإقبال الواسع وردود الفعل الإيجابية الكبيرة التي أبداها المشاركون، إلى جانب الاهتمام الدولي المتزايد، أكدت مجموعة باكس الرياضية، الجهة المنظمة للحدث، أن الترتيبات جارية بالفعل لتوسيع نطاق النسخ المقبلة من السباق، مع توقعات بأن يتجاوز عدد العدّائين المشاركين ألف (1,000) مشارك خلال العام القادم.

ومع عبور العدّائين خط النهاية على وقع المشهد الخلّاب لأفق صحراء المرموم، تجلّت حقيقة واحدة لا لبس فيها:

وصول سباق هود تو كوست دبي واستمراريته.

تُنظَّم فعالية هود تو كوست دبي بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والداعمة، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

تُعد فعالية هود تو كوست دبي أول نسخة تُقام في منطقة الشرق الأوسط من سباق التتابع العالمي الشهير هود تو كوست، حيث تُنظَّم وفق نظام سباق جماعي لمسافة مائة (100) كيلومتر، بما يعزز مفاهيم التحمّل البدني، وروح العمل الجماعي، والمشاركة المجتمعية الدولية، إضافة إلى إبراز ما تتمتع به إمارة دبي من مقومات طبيعية خارجية استثنائية.