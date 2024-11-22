شرطة دبي تنظم فعاليات رياضية لطلبة المدارس

نظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات رياضية متنوعة خاصة لعدد من طلبة المدارس وطلبة مدارس حماية، وذلك في مركز القافلة الرياضية في «دبي فيستيفال سيتي»، الذي يعتبر أحد مراكز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30.

وينظم مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات القافلة الرياضية بالتزامن مع الفعاليات الرياضية المُصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة.

الجدير ذكره أن مركز «القافلة الرياضية» يعتبر أحد مركز اللياقة الرئيسية المعتمدة في تحدي دبي للياقة البدنية 30*30، وهو عبارة عن مركز لياقة بدنية يضمّ مجموعةً متنوعة من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك 10 بطولات ومنافسات مُختلفة، تتيح لجميع أفراد المجتمع الانخراط في عالم اللياقة البدنية والصحة والعافية.