23 جلسة في ملتقى الوكالة الوطنيةلمكافحة المنشطات

تعقد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ملتقى تدريبياً لضباط فحص المنشطات لعام 2024، لتعزيز خبراتهم والتعريف بالأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة المنشطات في عالم الرياضة.

يتضمن الملتقى 23 جلسة على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ ، بمجمع حمدان الرياضي في دبي، بمشاركة 10 من المتخصصين في الوكالة يتقدمهم الدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة.

ويهدف إلى إكساب المشاركين بالخلفية النظيرة والمهارات العملية اللازمة، لتلبية متطلبات مسؤولي مكافحة المنشطات، وفقاً لقانون مكافحة المنشطات العالمي والمعايير الدولية المعمول بها.

ويشمل محاضرات تفاعلية، وجلسات عملية، ونقاشات مفتوحة حول أفضل الممارسات في هذا المجال.وستتاح الفرصة للمشاركين للتعرف على أحدث التطورات في تقنيات الفحص والتعامل مع الحالات المختلفة التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.