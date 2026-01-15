طيران الإمارات تعزز حضورها في عالم التنس بشراكة تاريخية مع المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا

أعلنت طيران الإمارات عن شراكة تاريخية مع المصنفة الأولى عالمياً في رياضة التنس، أرينا سابالينكا، لتصبح أول سفيرة للتنس في تاريخ الناقلة. تأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام طيران الإمارات الراسخ برياضة التنس، بصفتها الناقل الرسمي لجميع بطولات الغراند سلام الأربع على مستوى العالم.

واحتفاءً بهذه المناسبة كشفت سابالينكا الشراكة أمام طائرة الإيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات، والتي تحمل كسوة خاصة مستوحاة من عالم التنس، تبرز رعاية الناقلة لبطولات بطولة أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس، وبطولة ويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة.



ويجمع بين سابالينكا وطيران الإمارات شغف مشترك بالتميّز والابتكار وروح الفوز. ومع اتخاذ دبي مركزاً أساسياً لتدريبات سابالينكا وتحضيراتها على مدار السنوات الماضية، تأتي هذه الشراكة كخيار طبيعي يعكس الرؤى والقيم المشتركة بين الطرفين.

وتتوج هذه الشراكة فترة استثنائية في مسيرة اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً، بعدما أصبحت بطلة لبطولات الغراند سلام أربع مرات، عقب تتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية في سبتمبر من العام الماضي.

وقد أحرزت سابالينكا لقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين متتاليتين في عامي 2023 و2024، قبل أن تحل وصيفة في نسخة عام 2025، إلى جانب تتويجها بلقب لاعبة العام في جولة رابطة محترفات التنس خلال الموسمين الماضيين.



وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «أرينا سابالينكا ليست مجرد بطلة على أرض الملعب، بل نموذج عالمي للتميز والالتزام والاحتراف، وقصة نجاح تلهم الملايين حول العالم، وهي قيم تتقاطع مع جوهر علامة طيران الإمارات. ومع اتخاذ دبي موطناً مشتركاً لنا، تقوم بيننا علاقة راسخة مبنية على رؤية واحدة، وتأتي هذه الشراكة لتشكل منصة استراتيجية نرتقي من خلالها بتفاعلنا مع الجماهير بطريقة مؤثرة».



وأضاف: «نتطلع معاً إلى ابتكار تجارب استثنائية تعكس روح طيران الإمارات في قلب عالم التنس وفي الأجواء على حد سواء، بدءاً من إتاحة متابعة بطولات التنس مباشرة عبر نظام الترفيه الجوي الحائز جوائز ice، وصولاً إلى إبراز نكهات وتجارب مستوحاة من أستراليا ضمن قوائم طعامنا على متن الرحلات. ونحن في طيران الإمارات متحمسون لمتابعة مسيرة أرينا في بطولة أستراليا المفتوحة وما بعدها خلال عام 2026، وما ستحققه من إنجازات جديدة على الساحة العالمية».



وقالت سابالينكا: «في رياضة التنس كل تفصيلة صغيرة تصنع الفارق، ولهذا فإن الارتباط بعلامة تجارية تشارك طموحي واهتمامي بأدق التفاصيل يجعل هذه الشراكة خياراً طبيعياً، فقد كان السفر مع طيران الإمارات بمستويات الراحة العالمية عاملاً أساسياً في استعداداتي، غير أن هذه الشراكة تمثل ما هو أبعد من ذلك، إذ تسلط الضوء على ما يمكننا، نحن النساء الرياضيات، تحقيقه على الساحة العالمية، ولدي شعور بالفخر والحماس للشراكة مع طيران الإمارات، العلامة التي تتقاطع قيمها في الجودة والتميّز مع قيمي الشخصية».



وتعكس محفظة طيران الإمارات الواسعة من الشراكات الرياضية والثقافية العالمية التزامها بربط ملايين الأشخاص حول العالم عبر شغف مشترك وتجارب عالمية المستوى.

وتشمل محفظة رعايات التنس عدداً من أبرز البطولات على جولات رابطة محترفي التنس للرجال والسيدات، بما في ذلك بطولة دبي الحرة للتنس، إلى جانب بطولات الجراند سلام الأربع «بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة رولان غاروس، وبطولة ويمبلدون».



وتمتد شراكات طيران الإمارات في عالم الرياضة إلى ما هو أبعد من التنس، لتشمل سباقات الخيل عبر كأس دبي العالمي وفريق غودولفين؛ والغولف من خلال جولة دي بي ورلد؛ والكريكيت عبر جميع بطولات المجلس الدولي للكريكيت الرئيسية، ولجنة الحكّام النخبة، ونادي لانكشير كاونتي للكريكيت؛ والإبحار الشراعي مع فريق الإمارات نيوزيلندا، وبطولة SailGP، وفريق الإمارات بريطانيا، وكرة السلة عبر دوري كرة السلة الأمريكي، ونادي ريال مدريد، ونادي بيروت لكرة السلة؛ ورياضة الدراجات مع فريق الإمارات للدراجات؛ وكرة القدم الأسترالية مع نادي كولينغوود.



كما تظهر الشعار الأيقوني fly better على قمصان أندية كرة القدم العالمية الرائدة، مثل أرسنال، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك ليون. وأصبحت طيران الإمارات أيضاً شريكاً بلاتينياً للفريق الأول في نادي بايرن ميونيخ، كما تحمل لقب الراعي الرسمي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن.

وعلى الصعيد المحلي، تدعم الناقلة دوري المحترفين الإماراتي، وتظهر علامتها على أطقم تدريب نادي العين خلال موسم 2025-2026.