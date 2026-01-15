«الشيوخ» مسك ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور

أسدلت منافسات أشواط «الشيوخ»، اليوم الخميس، الستار على بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت في مقر المركز في منطقة الهباب بدبي بمشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة لأكثر من 5000 طير، ومجموع جوائز تجاوز الـ17 مليون درهم.

وجاء ختام منافسات «الشيوخ» مليئاً بالندية والمنافسة، وسط مشاركة لنخبة الفرق، وتحليق نخبة الصقور في سماء المنافسات من أجل تحقيق أفضل الأزمنة للتفوق في الحدث البارز على صعيد هذه الرياضة التراثية العريقة.



وشهدت أشواط بيور جير، اقتناص فريق «النيف» للمركز الأول في شوط رمز فرخ، بواسطة الطير«إن إف 36» بزمن 17.079 ثانية، والطير، في حين ذهب المركز الثاني لفريق «إف 3» بالطير «جي آر 029» بزمن 17.184 ثانية، ليعود فريق «النيف» ويحقق المركز الثالث بالطير «إن إف 07» بزمن 17.237 ثانية.

وتفوق في شوط الرمز بيور جير جرناس، فريق «إف 3 إس» بالطير «بي 8» بزمن 16.588 ثانية، أما المركز الثاني فذهب إلى فريق «النيف» وذلك بالطير«إن إف 2» بزمن 16.827 ثانية، وعاد فريق «إف 3 إس» ليحقق المركز الثالث بالطير «بي 73» بـ16.906 ثانية.



وعاد فريق «النيف» ليكسب رمز شوط القرموشة فرخ، بتحقيقه المركز الأول بالطير «جي إس 10» بزمن 16.715 ثانية، في حين جاء فريق «إف 3 إس» ثانياً بالطير«جي 41» بزمن 16.767 ثانية، ليعود فريق «النيف» مرة أخرى ويحقق المركز الثالث من خلال الطير «إن إف 75» بـ16.874 ثانية.

وحصل فريق «إم 7» على رمز شوط قرموشة جرناس بالطير «هامة» بزمن 16.556 ثانية، يليه فريق «إف3 إس» بالطير «عوايد» بـ16.784 ثانية، ثم «النيف» بالطير «71» بـ16.809 ثانية.

أما في أشواط جير تبع، تمكن فريق «إف 3 إس» من تحقيق المركزين الأول والثاني في رمز الفرخ بالطير «المسك» والطير «تي 51» على التوالي، وجاء فريق «إف 3» بالمركز الثالث من خلال الطير «12».



وتمكن فريق «النيف م» من الحصول على رمز جير تبع جرناس بالطير «تي بي 1147» بزمن 16.386 ثانية، وجاء فريق «إف 3» ثانياً بالطير «1» بزمن 16.4135 ثانية، في حين ذهب المركز الثالث لفريق «إم 7» بالطير «تي 32» بزمن 16.4137 ثانية.

وفي ختام الأشواط، توّج راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الأولى.



وأكد راشد مبارك بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح تواصل تحقيق النجاحات والتميّز عاماً بعد عام منذ إطلاقها عام 2002، بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، الأمر الذي أسهم في ترسيخ أهداف البطولة وتعزيز دورها الفاعل في دعم وتطوير المشهد الرياضي الوطني.



مشيراً إلى أن بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح تجدد التزامها في كل نسخة بأهمية الحفاظ على الموروث التراثي المرتبط بالهوية الوطنية لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على جوانب أصيلة ومتجذرة في ثقافة المجتمع الإماراتي، ما يجعل من البطولة منصة مستدامة لنقل هذا الإرث العريق إلى الأجيال المتعاقبة، والتعريف من قرب برياضة الصيد بالصقور بوصفها إحدى أبرز الرياضات التراثية في الدولة.

وإن ما حققته بطولة فزاع للصيد بالصقور – التلواح نسخة 2026 من نجاح وتميّز هو نتيجة عمل مؤسسي متكامل، تقوده اللجان المنظمة وبدعم وتنسيق وثيق مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين، مشيداً بالجهود الاحترافية التي بذلتها اللجان في الإعداد والتنظيم والتنفيذ، والتي أسهمت في تقديم البطولة بصورة تليق بمكانتها وريادتها.





من جانبه أكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النسخة الحالية من بطولة فزاع للصيد بالصقور، عكست حجم التطور الذي وصلت إليه على مستوى التنظيم والمشاركة والانتشار الإقليمي، مؤكداً أن الأرقام المسجلة هذا الموسم جاءت لتؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها البطولة على خارطة بطولات الصقارة في المنطقة.

وأضاف مدير إدارة بطولات فزاع أن حجم الإقبال الكبير وتنوّع المشاركين من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي يعكسان الثقة المتزايدة التي تحظى بها البطولة، ويبرزان عمق الارتباط بهذه الرياضة التراثية الأصيلة في وجدان أبناء الخليج، مشيراً إلى أن مشاركة صقارين من مختلف الأعمار والمدارس والخبرات أضفت على المنافسات مستوى عالياً من الندية والاحتراف، وأسهمت في تقديم نسخة استثنائية من حيث الأداء والمستوى الفني.



وأوضح أن تنوع الجنسيات المشاركة، ولا سيما الحضور الخليجي اللافت، يعكس البعد الإقليمي للبطولة ويجعل منها منصة جامعة لأهل الصقارة في المنطقة، حيث تلتقي الخبرات وتتبادل التجارب في أجواء أخوية يحكمها قيم التراث والاحترام والمنافسة الشريفة، وهو ما ينسجم مع رسالة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في صون هذا الموروث ونقله للأجيال بروح معاصرة تحافظ على أصالته.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إدارة بطولات فزاع ستواصل تطوير هذه البطولة وتعزيز حضورها الإقليمي، بما يواكب تطلعات الصقارين ويكرس مكانتها مظلة جامعة لهذا الموروث العريق الذي يشكّل جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.