المصنفات العشرون الأوائل على العالم يشاركن في بطولة دبي للتنس للسيدات 2026

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، عن عودة البطولة في دورة جديدة لعام 2026 بين 15 و21 فبراير المقبل، مع تأكيد مشاركة جميع اللاعبات المصنفات العشرين الأوائل على العالم.

وقال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: تواصل رياضة التنس للسيدات ترسيخ معايير جديدة للتنافسية والجودة، ومع تأكيد مشاركة أفضل 20 لاعبة مصنفة، سيحظى الجمهور بفرصة مشاهدة مباريات قوية منذ اليوم الافتتاحي، وتقدم بطولة السيدات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس كل عام لحظات لا تُنسى، ونتوقع أن يشهد عام 2026 دورة استثنائية.



من جهته، قال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة: يسعدنا الترحيب مجدداً بنجمات التنس المصنفات العشرين الأوائل، حيث تعكس مشاركة هذا العدد الكبير من المواهب في بطولة 2026 مكانة دبي المرموقة على أجندة التنس العالمية، وأصبحت دبي اليوم محطة أساسية لنخبة اللاعبين في العالم، ونتطلع إلى أسبوع استثنائي آخر من منافسات التنس العالمية.



وتضم قائمة اللاعبات في دورة عام 2026 نخبة من نجمات التنس المصنفات عالمياً، منهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة كوكو جوف، والمصنفة الرابعة أماندا أنيسيموفا، إلى جانب إيلينا ريباكينا «المصنفة الخامسة»، وجيسيكا بيجولا «المصنفة السادسة»، وجاسمين باوليني «المصنفة السابعة»، وحاملة لقب دورة 2025 ميرا أندريفا «المصنفة الثامنة»، وماديسون كيز «المصنفة التاسعة»، وبيليندا بنشيتش «المصنفة العاشرة».

وتتصدر البيلاروسية سابالينكا المشهد، حيث تعود إلى دبي بعد تسجيل موسم استثنائي في 2025، حيث فازت بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، لتحصد لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، وتحقق فوزها الثاني على التوالي في نيويورك. وبدأت سابالينكا موسم 2026 بأداء رائع، ونجحت بالدفاع عن لقبها في بطولة بريسبان الدولية دون خسارة أي مجموعة، لتعزز مكانتها في صدارة تنس السيدات.



كما تعود النجمة البولندية شفيونتيك، الفائزة بألقاب البطولات الأربع الكبرى ست مرات، بعد موسم استثنائي آخر، حيث فازت بلقب ويمبلدون 2025، ووصلت إلى نهائيات عدة في بطولات السيدات للتنس من فئة 1000 نقطة، لتختتم العام بواحدة من أعلى نسب الفوز في جولة واحدة.

وقدمت الأمريكية جوف، البالغة من العمر 21 عاماً، أداء مميزاً في موسم 2025، حيث فازت ببطولة فرنسا المفتوحة، ثاني ألقابها في البطولات الأربع الكبرى، وأول ألقابها على الملاعب الترابية، كما أضافت إلى رصيدها لقباً جديداً في بطولة سينسيناتي للماسترز من فئة 1000 نقطة، ووصلت إلى نصف نهائي بطولتي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لتختتم العام للمرة الأولى ضمن المراكز الثلاثة الأولى.



كما حققت حاملة اللقب الروسية أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاماً، موسماً استثنائياً في عام 2025، حيث أحرزت فوزاً تاريخياً في دبي وأصبحت أصغر بطلة في تاريخ بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة. وواصلت تألقها بوصولها إلى ربع نهائي بطولتي جراند سلام، وصعدت سريعاً إلى قائمة أفضل 15 لاعبة في العالم. وتأتي أندرييفا إلى دبي عازمة على الدفاع عن اللقب الذي أطلقها إلى الساحة العالمية.



كما تضم قائمة المشاركات مواهب مميزة، منهن إيلينا سفيتولينا، المصنفة رقم 12 عالمياً والمتوجة مرتين بلقب بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، والكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة السابعة عشرة عالمياً، والتي وضعها أداؤها المذهل في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم لأول مرة. وتضفي مشاركة هؤلاء اللاعبات مزيداً من الحماس إلى قائمة المشاركات، بما يرسخ مكانة دبي كونها إحدى أكثر المحطات تنافسية في أجندة بطولات رابطة محترفات التنس.