ختام مثير بين هجن الشيوخ على سيف ولي العهد في المرموم

«معزّم» الرئاسة بطل الشداد و«عالية» للشيحانية تظفر بأغلى الألقاب



اختتم مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، المحطة الأولى، بعد إسدال الستار على منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، في ميدان المرموم، اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة من المؤسسات والمضمرين.

وجاء المشهد الأخير من تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الحول والزمول مثيراً، بعد استضافة تحفة الميادين أشواط الرموز الختامية المخصصة لسيف ولي العهد للحول المفتوح، وشداد ولي العهد للزمول المفتوح، حيث حصدت «عالية» سيف ولي العهد للحول المفتوح عن فوز لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، والتي قطعت المسافة في زمن بلغ 12:15:3 دقيقة، لتضيف إلى سجلها إنجازاً جديداً ضمن أقوى منافسات المهرجان.

وخطف «معزّم» لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، شداد ولي العهد للزمول المفتوح بعد صراع مثير في الأمتار الأخيرة محققاً الناموس بتوقيت بلغ 12:23:3 دقيقة.



وبعد ختام السباقات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرمزين، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، ليُسدل الستار رسمياً على منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في المهرجان، استعداداً لانطلاقة أشواط أبناء القبائل بعد غداً الجمعة.



أشواط العمالقة

ودشنت منافسات الفترة الصباحية تحدي سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث حققت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة غيّاث الهلالي، صدارة الشوط الأول للحول، مسجلة توقيتاً بلغ 12:34:3 دقيقة، وظفر «أدهم» لهجن الشيحانية، بقيادة فاران محمد قريع المري، ثاني الأشواط للزمول، بزمن قدره 12:50:0 دقيقة.

وحسمت «دوي» لهجن الشيحانية، بقيادة جارالله محمد طالب عقيل، نتيجة الشوط الثالث للحول، بعد أن أنهت السباق بتوقيت 12:33:9 دقيقة، واختتم «الغوج» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، أشواط العمالقة من خلال نيله ناموس الزمول، مسجلاً زمناً قدره 12:57:8 دقيقة.



وحسمت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة غيّاث الهلالي، الشوط الأول للحول بعد أداء مميز، مسجلة توقيتاً بلغ 12:38:0 دقيقة، وتصدر الشوط الثاني للزمول «غزيلان»، لهجن الشيحانية، بقيادة فاران محمد قريع المري، بزمن قدره 12:53:0 دقيقة.

وأضافت «غيم»، بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، الفوز الثاني لهجن الشيحانية وذلك في الشوط الثالث للحول، بتوقيت بلغ 12:46:8 دقيقة، وفي الشوط الرابع المخصص للحول فازت «لمحة» للشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، بقيادة الصادق فضل الأمين، مسجلة 12:43:0 دقيقة.

واقتنصت «ترف» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، أفضل توقيت في منافسات الصباح، بعد أن تصدرت الشوط السادس للحول، بزمن بلغ 12:33:8 دقيقة.



هجن أبناء القبائل

ويستأنف مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، منافساته، الجمعة، مع انطلاقة مشاركة هجن أبناء القبائل، ودخولهم الأول في المهرجان، عبر تحديات سن الحقاقة، وتشمل تحديات هجن أبناء القبائل في اليوم الأول 30 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، يتضمن برنامجها 15 شوطاً مخصصاً لهجن الإنتاج، ضمن منافسات اليوم الافتتاحي للحقاقة.



