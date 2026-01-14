طيران الإمارات.. كسوة خاصة لطائرات الإيرباص A380 احتفاء برعاية «الغراند سلام» الأربع

كشفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وأحد أبرز الداعمين لرياضة التنس عالمياً، عن كسوة جديدة ومميزة لطائرتها من طراز الإيرباص A380، تجسّد التزامها الراسخ برياضة التنس من خلال رعايتها لجميع بطولات الغراند سلام الأربع، حيث تفخر الناقلة برعايتها لكل من بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة رولان غاروس، وبطولة ويمبلدون.



وتبرز الكسوة الجديدة مزيجاً متناغماً من العناصر المستوحاة من عالم التنس، حيث جرى تأطير شعار كل بطولة ضمن رمز كرة تنس، وتنفيذه بألوانها الرسمية المميزة؛ من الأزرق النابض لملعب «جرين سِت» في بطولة أستراليا المفتوحة، إلى الأحمر الترابي الجريء لبطولة «رولان غاروس»، والأخضر والبنفسجي الأيقونيين لبطولة «ويمبلدون»، وصولاً إلى الأصفر والأزرق اللافتين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، في تصميم إبداعي يعكس هوية كل بطولة.



وسيحظى عشّاق الطيران وجمهور التنس بفرصة مشاهدة هذه الكسوة الخاصة الجديدة لطيران الإمارات وهي تحلّق في أجواء مدن عالمية مثل هيوستن وساو باولو، حاملة معها القيم الجوهرية لرياضة التنس، بما في ذلك الروح الرياضية والانضباط والمرونة، إلى مختلف أنحاء العالم.



ومن المقرر أن تبقى هذه الكسوة المميزة ضمن أسطول طيران الإمارات لمدة ست سنوات مقبلة، حيث حطّت أول رحلة تحمل هذا التصميم الفريد في ملبورن بأستراليا، تزامناً مع انطلاق أولى بطولات الجراند سلام لهذا العام.

وتعكس محفظة طيران الإمارات الواسعة من الشراكات الرياضية والثقافية العالمية التزامها بربط ملايين الأشخاص حول العالم عبر شغف مشترك وتجارب عالمية المستوى. وتشمل محفظة رعايات التنس عدداً من أبرز البطولات على جولات رابطة محترفي التنس للرجال والسيدات، بما في ذلك بطولة دبي الحرة للتنس، إلى جانب بطولات الجراند سلام الأربع.



وتمتد شراكات طيران الإمارات في عالم الرياضة إلى ما هو أبعد من التنس، لتشمل سباقات الخيل عبر كأس دبي العالمي وفريق غودولفين؛ والجولف من خلال جولة دي بي ورلد؛ والكريكيت عبر جميع بطولات المجلس الدولي للكريكيت الرئيسية، ولجنة الحكّام النخبة، ونادي لانكشير كاونتي للكريكيت؛ والإبحار الشراعي مع فريق الإمارات نيوزيلندا، وبطولة SailGP، وفريق الإمارات بريطانيا، وكرة السلة عبر دوري كرة السلة الأمريكي، ونادي ريال مدريد، ونادي بيروت لكرة السلة؛ ورياضة الدراجات مع فريق الإمارات للدراجات؛ وكرة القدم الأسترالية مع نادي كولينغوود.



كما تظهر الشعار الأيقوني fly better على قمصان أندية كرة القدم العالمية الرائدة، مثل أرسنال، وريال مدريد، وإيه سي ميلان، وبنفيكا، وأولمبيك ليون. وأصبحت طيران الإمارات أيضاً شريكاً بلاتينياً للفريق الأول في نادي بايرن ميونخ، كما تحمل لقب الراعي الرسمي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ ما يقارب عقداً من الزمن. وعلى الصعيد المحلي، تدعم الناقلة دوري المحترفين الإماراتي، وتظهر علامتها على أطقم تدريب نادي العين خلال موسم 2025 / 2026.