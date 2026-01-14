مو فرح ومريم الفارسي يشاركان في فعالية «اركض في ياس»

استقبلت حلبة مرسى ياس آلاف العدائين من مختلف الأعمار والقدرات في النسخة الافتتاحية من سباق «اركض في ياس 2026»، التي تصدرها العداء الأولمبي مو فرح، البطل الحائز أربع ميداليات ذهبية أولمبية. أقيم الحدث الذي نظمته إثارة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حيث شهد حضور أكثر من 4200 مشارك من العائلات والأصدقاء وأفراد المجتمع المحلي، الذين شاركوا بالمشي أو الجري على مضمار الفورمولا 1 الشهير.



وانضم العداء الأولمبي مو فرح إلى المشاركين في سباق جولة ياس لمسافة 5.3 كيلو مترات، ليمنح المشاركين تجربة لا تُسى على المضمار، كما شاركت العداءة الإماراتية مريم الفارسي، التي مثلت الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتكون مصدر إلهام إضافي للمشاركين طوال اليوم.



وبالإضافة إلى التعريف بأهمية اتباع نمط حياة صحي وتعزيز التلاحم المجتمعي، من خلال النشاط البدني، كان التضامن والدمج محوراً أساسياً في الحدث، حيث شارك 35 شخصاً من أصحاب الهمم في الفعالية.



شهد الحدث تنظيم فئات متنوعة، شملت سباق ياس 10 كيلو مترات، وسباق ياس للتتابع للعائلات، حيث شارك ثلاثة أفراد ضمن فريق واحد، إضافة إلى سباقات ياس للأطفال التي تضمنت سباقين لمسافة 1 كيلو متر و2 كيلو متر.

ضمت قائمة الفائزين في كل فئة كلاً من: نويل شيروتو «فئة السيدات»، وأبو سليم مايانجا «فئة الرجال» في سباق ياس 10 كيلو مترات، أما في سباق ياس للأطفال لمسافة 2 كيلومتر فقد فاز ميكا مانفيلد ولوك ويلبورن، في حين تصدر فيبي بايون وبرادلي جيمس رايشلت سباق الأطفال لمسافة 1 كيلو متر، وفازت بدرية طلال بلقب سباق جولة ياس.



أقيمت فعالية اركض في ياس تزامناً مع عام الأسرة في دولة الإمارات، حيث أسهمت في تعزيز الروابط الأسرية، وجمع أفراد المجتمع المحلي في أجواء رياضية واجتماعية إيجابية.