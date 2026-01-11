محمد بن مكتوم يتوج الفائزين بمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن



توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بأشواط الرموز ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته التاسعة على ميدان المرموم، بحضور علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن وعدد من المسؤولين في رياضة سباقات الهجن من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. واشتمل اليوم الافتتاحي على منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 17 شوطاً في الفترة المسائية و16 شوطاً في الفترة الصباحية في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات.



وحصدت «إعلام» كأس ولي العهد للقايا الأبكار لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، بعدما سجلت توقيتاً بلغ 7:08:3 دقائق، وحسم «خوزان» لهجن أم الزبار بقيادة المضمر عبدالله علي سلامة الهاجري، بندقية ولي العهد للقايا الجعدان، بتوقيت قدره 7:07:3 دقائق محققاً التوقيت الأفضل في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وأسفرت أهم نتائج الفترة الصباحية لسن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عن فوز «غلا» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري بالشوط الأول للقايا البكار بزمن بلغ 7:27:2 دقائق، فيما حسم «أشقر» لهجن الشيحانية بقيادة جار الله محمد طالب عقيل الشوط الثاني للقايا الجعدان مسجلاً توقيتاً وقدره 7:22:2 دقائق.



وفازت «إثارة» لهجن الشيحانية بقيادة جابر سالم فاران المري بالشوط الثالث للقايا البكار بعد وصولها لخط النهاية بزمن وقدره 7:22:8 دقائق، وسجل «الراوي» لهجن إنتاج أم الزبار بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري أفضل توقيت في منافسات الفترة الصباحية، بعد فوزه بالشوط الرابع للقايا الجعدان بزمن 7:22:0 دقائق.

من جهة أخرى، تتواصل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن عبر تحديات اليذاع، والتي تضم 16 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية، أبرزها منافسات كأس ولي العهد لليذاع البكار وبندقية ولي العهد لليذاع الجعدان، وذلك في محطة جديدة ينتظر أن تشهد تنافساً قوياً وحضوراً واسعاً لأبرز الشعارات من كبرى المؤسسات لهجن أًصحاب السمو الشيوخ.