321 شوطاً في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.. عودة رموز هجن الشيوخ في النسخة التاسعة بالمرموم



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبمتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس نادي دبي لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تنطلق فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن غداً الأحد في ميدان المرموم بدبي بمشاركة واسعة من مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



ويضم المهرجان الذي يستمر حتى 22 يناير الجاري، 321 شوطاً بواقع 112 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ موزعة على فئات اللقايا «33 شوطاً»، الإيذاع «29 شوطاً»، الثنايا «27 شوطاً»، والحول والزمول «23 شوطاً»، فيما تبلغ أشواط هجن أبناء القبائل 209 أشواط تشمل 65 شوطاً للحقاقة، 40 شوطاً للقايا، 36 شوطاً للإيذاع، 34 شوطاً للثنايا، و34 شوطاً للحول والزمول. كما يشهد المهرجان أشواط الإنتاج عبر 85 شوطاً، بواقع 4 أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و81 شوطاً لإنتاج هجن أبناء القبائل.

وتتميز النسخة التاسعة بعودة رموز أصحاب السمو الشيوخ أبرز ملامح النسخة التاسعة من المهرجان، حيث تعود الأشواط المخصصة للرموز لتشكل محوراً رئيسياً في جدول السباقات، بما تمثله من قيمة معنوية عالية، وحضور طال انتظاره في ميادين المنافسة.



وسيشهد المهرجان منافسات قوية على تحدي الرموز، حيث يتنافس المشاركون على 32 رمزاً، منها 8 رموز مخصصة لهجن أصحاب السمو الشيوخ تشمل 3 رموز باسم «كأس ولي العهد»، و3 رموز باسم «بندقية ولي العهد»، إضافة إلى «شداد ولي العهد» و«سيف ولي العهد»، وهي رموز تمثل قمة التنافس في المهرجان وتحمل أبعاداً تاريخية ومعنوية كبيرة.

في المقابل، تتنافس هجن أبناء القبائل على 24 رمزاً، بواقع 9 رموز باسم «كأس ولي عهد دبي»، و11 بندقية، إضافة إلى شداد وخنجر، والرمزين الأهم باسم «سيف ولي عهد دبي».



القرية التراثية

ويشهد المهرجان إقامة قرية المرموم التراثية كإحدى الوجهات العائلية المصاحبة لمنافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث تحضر هذا العام ضمن برنامج المهرجان، مقدمة تجربة تراثية متكاملة تعكس أصالة الموروث الإماراتي وتواكب في الوقت ذاته الزخم الذي تشهده أيام السباقات في ميدان المرموم.

وتعد القرية التراثية محطة جذب رئيسية لزوار المهرجان من مختلف الجنسيات، لما تقدمه من فعاليات وعروض تراثية وترفيهية تجمع بين الموروث الشعبي والحضور الثقافي المعاصر، في إطار ينسجم مع طبيعة المهرجان ورسائله التراثية.

وأكد القائمون على تنظيم القرية التراثية أن نسخة هذا العام تشهد تنوعاً واسعاً في الأنشطة المقدمة، مع الحفاظ على الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً في الدورات السابقة، إلى جانب إضافة برامج جديدة تهدف إلى إثراء تجربة الزائر وتعريفه بجوانب متعددة من التراث الإماراتي، وهو ما يجعل القرية وجهة مفضلة للعائلات والزوار الأجانب على وجه الخصوص.



وتضم القرية مجموعة من المحال التجارية والأكشاك التي تقدم منتجات تراثية وحرفاً يدوية، إضافة إلى الأطعمة والمأكولات الشعبية والمشروبات المستوحاة من البيئة المحلية، في تجربة تعكس ملامح الحياة الإماراتية القديمة وتعيد إحياء تفاصيلها في أجواء المهرجان.

وقال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن: إن حضور القرية التراثية ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يأتي بدعم وتعاون من الجهات الشريكة، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ولجنة الاستثمار والخدمات العامة في أرياف وبراري دبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود الحكومية لإبراز الفعاليات التراثية بصورة تليق بمكانة إمارة دبي.

وأضاف أن القرية التراثية تواصل دورها كوجهة عائلية مرافقة للمهرجان، مؤكداً أن الإقبال السنوي المتزايد يشكل حافزاً لتطوير البرامج والأنشطة المقدمة، بما يلبي تطلعات الزوار ويعزز من تجربة الحضور، سواء على مستوى العروض التراثية والفنية أم تجربة التسوق وتنوع المطاعم والأكشاك.



السياح الأجانب

وكشف فرج عن تعاونهم مع مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن وفي إطار الحرص على تسهيل وصول السياح الأجانب وتعزيز تجربة الحضور، يوفر المهرجان خدمة حافلة Big Bus أيام الأحد، حيث تنطلق الحافلة من دبي مول – امتداد زعبيل عند الساعة 1:15 ظهراً، وتتيح للضيوف الانتقال مباشرة إلى موقع السباقات، مع إمكانية متابعة مجريات السباق من الطابق العلوي للحافلة المتحركة ومواكبة الحدث على امتداد المضمار.. وأضاف: على جميع الجمهور الراغب في خوض تجربة متابعة لسباقات عبر حافلة Big Bus أن يقوم بالحجز لذلك عبر الموقع الإلكتروني: www.adcrc.me.

بطولة ركوب الهجن

واختتم عبدالله أحمد فرج حديثه بالإشارة إن فعاليات المهرجان تشهد كذلك السباق الثالث لبطولة C1 لركوب الهجن، التي يقيمها مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن يوم السبت 17 يناير، مشيراً إلى أن البطولة تتضمن أربعة أشواط بواقع شوطين مخصصين للسيدات وشوطين للرجال، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة أمام المهتمين بهذه الرياضة التراثية لخوض تجربة تنافسية منظمة ضمن أجواء المهرجان.