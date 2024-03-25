محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بالإنجاز الإماراتي في عالمية الدراجات المائية

المصدر: وام

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أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإنجاز الإماراتي في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت بمدينة كوي نون الفيتنامية.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن فوز البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من البطولة أمس يتوج إستراتيجية التطور وتنافسية اللاعبين لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأثنى على المستوى الفني المتطور للبطل الملا في هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخرى في الفترة الماضية، والتميز في الاستعراض والوصول إلى أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة محققاً 47 نقطة.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان : "حريصون على جميع البرامج التي تسهم في الارتقاء بقدرات أبطال الإمارات، وتعزز حظوظهم في الوصول إلى المستويات التنافسية، ونتطلع إلى أفضل المراكز في جميع البطولات العالمية، وبناء الأجيال القادرة على رفع علم الدولة في شتى المحافل الدولية ".

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