ذهبية جديدة لمصر في بارالمبياد باريس.. رحاب أحمد تتألق في رفع الأثقال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أضافت رحاب أحمد إنجازًا جديدًا لمصر بفوزها بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال بوزن 55 كجم في بارالمبياد باريس 2024.

تمكنت رحاب من تحقيق هذا الانتصار بعد أن رفعت أوزانًا بلغت 117 و121 كجم بنجاح في محاولتين متتاليتين.

طريق الذهبية

بعد الأداء المميز في المحاولتين الأوليين، ضمنت رحاب أحمد الميدالية الذهبية قبل حتى محاولة رفع وزن 122 كجم التي لم تُوفق فيها.

ورغم ذلك، لم تتمكن أي من منافساتها من تجاوز إنجازاتها، ليتم تتويجها بالذهبية، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجلها البارالمبي الحافل.

الرقم العالمي والتاريخ المشرف

تعد رحاب صاحبة الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال، بعد أن رفعت 135 كجم في إحدى بطولات العالم السابقة.

ورغم حصولها على الفضية في دورتي ريو 2016 وطوكيو 2020، عادت بقوة في باريس لتضيف الذهب إلى مجموعتها.

بعثة مصر في بارالمبياد باريس

يأتي هذا الإنجاز بعد حصول محمد المنياوي على ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم، مما يعزز من قوة البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024، والتي تضم 54 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 10 رياضات مختلفة.

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