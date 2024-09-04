ذهبية عربية تلمع في بارالمبياد باريس 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت السعودية إنجازًا رياضيًا في دورة الألعاب البارالمبية لعام 2024، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن البطل عبد الرحمن القرشي من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر كراسي متحركة لفئة T53.

وتفوق القرشي، الذي كان محط الأنظار في نهائي السباق، على منافسيه بزمن قياسي بلغ 14.57 ثانية، محققًا بذلك أفضل أرقامه الشخصية لهذا الموسم.

وجاء تأهله بعد أداء استثنائي في التصفيات، حيث تصدر السباق الأول وضمن مكانه في النهائي بجدارة.

وعبرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز عبر تهنئة رسمية للقرشي، قائلة: "السعودي قبل يحكي تسبق أقواله فعوله. يكتب التاريخ دايم، صار هذا الشيء عادة.. القرشي جاب الذهب"، مما يبرز التقدير الكبير لهذا الإنجاز.

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن القرشي لم يكن جديدًا على منصات التتويج، حيث سبق له أن حقق الميدالية البرونزية في ذات السباق بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وفضية بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأضاف القرشي اليوم ميدالية ذهبية جديدة لمسيرته الرياضية المليئة بالنجاحات، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أعظم الرياضيين العرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز