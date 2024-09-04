أسطورة لا تتوقف.. ستوري تواصل تحطيم الأرقام البارالمبية

المصدر: وكالات

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عززت متسابقة الدراجات سارة ستوري رقمها القياسي باعتبارها أنجح رياضية بريطانية في دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأربعاء بفوزها بسباق ضد الساعة للسيدات في باريس لتحصد الميدالية الذهبية 18 في مسيرتها.

كانت هذه هي الميدالية الذهبية 13 التي تفوز بها ستوري (46 عاما) في رياضة الدراجات إلى جانب خمس ميداليات أخرى فازت بها في السباحة.

وتفوقت على الرقم القياسي للسباح مايك كيني الذي حقق ميداليته الذهبية 16 في الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأنهت ستوري السباق في 20 دقيقة و22.15 ثانية متفوقة بأكثر من أربع ثوان على الفرنسية هايدي جوجان الحائزة على الفضية.

وبهذا الفوز يرتفع إجمالي عدد الميداليات التي حصدتها ستوري في الألعاب البارالمبية إلى 29 ميدالية منها 16 ميدالية في السباحة بين عامي 1992 و2004.

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