محمد عثمان يتأهل إلى نهائي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة في بارالمبية "باريس 2024"

المصدر: البيان

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تأهل محمد عثمان، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى، إلى نهائي سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100متر، والتي تقام غداً الأثنين على مضمار "ستاد دي فرانس" ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" المقامة حالياً.

واستطاع عثمان حجز مكانه في النهائي بعد تأهله من التصفيات التي أقيمت اليوم الأحد على نفس المضمار، وقطعه مسافة السباق في زمن قدره 15.77 ثانية، وسيكون نهائي هذا السباق هو الوحيد للبعثة الإماراتية غداً الأثنين.

وعلى صعيد نتائج المنافسات التي أقيمت اليوم الأحد، في منافسات الرماية، التي تقام بمركز شاتورو للرماية، لم يتأهل كلا من سيف النعيمي وعبيد الدهماني، من تصفيات مسابقة 10 متر بندقية هوائي (راقد) للرجال

كما لم يحالف الحظ كلا من من عائشة المهيري وعائشة الشامسي من تصفيات مسابقة 10 متر بندقية (راقد) للسيدات.

وعلى صعيد متصل أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية ان مشاركة الإمارات في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" تمثل تحدياً كبيراً في واحدة من أهم وأصعب الألعاب البارالمبية في التاريخ، إلا أن "فرسان الإرادة والتحدي" قادرون على كسب هذا التحدي.

حيث حرص العصيمي على زيارة بعثة الإمارات أمس السبت، في "قرية الرياضيين" على هامش مشاركتها في الألعاب البارالمبية "باريس 2024"، والشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل خوض منافساتهم في الدورة.

وأوضح العصيمي ان منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم اعتادت على تحقيق الإنجازات منذ "سيدني 2000" والوصول إلى منصات التتويج، وهو ما يصنع نوعاً من التحدي في باريس، ويضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المشاركون في الدورة الحالية، إلا أن أبطال الإمارات قادرون على كسب هذا التحدي.

وأضاف أن صعوبة الدورة الحالية تتمثل في استعداد منتخبات جميع دول العالم لخوض منافسات هذه الدورة بكل قوة، بعد الظروف التي احاطت بدورة "طوكيو 2020" والتي أقيمت في اعقاب جائحة كورونا، وما شابه المشاركة فيها من إعداد غير مكتمل.

وقال: "أختلف الوضع استعداداً لـ"باريس 2024" في ظل تعطش جميع دول العالم لخوض هذه المنافسات بمنتهى القوة، وهو ما تمثل على سبيل المثال في تحطيم 20 رقماً عالمياً في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الصين أكتوبر 2023، وبالتالي فأن كل المؤشرات تدل على صعوبة الدورة الحالية، خاصة في ظل المشاركة غير المسبوقة من أعداد الوفود البارالمبية (186 وفداً) أو أعداد الرياضيين أكثر من 4400 لاعب ولاعبة".

وعبر العصيمي عن تمنياته أن يحافظ "فرسان الإرادة والتحدي" على المكتسبات التي حققوها سابقا بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وكذلك المجتمع والمسؤولين وان يكون لهم حضور مميز على منصبات التتويج.

وتطرق رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى المشاركة الآسيوية في "باريس 2024" مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة منذ 9 أعوام وتحديداً عام 2015 في أبوظبي، تسير على خير ما يرام فيما يتعلق بزيادة وتطور المشاركة بشكل استطرادي.

وقال: "بلغت نسبة المشاركة الآسيوية في "ريو دي جانيرو 2016" حوالي 19% من إجمالي المشاركين، وفي "طوكيو 2020" ارتفعت النسبة إلى 22% من إجمالي المشاركين، وفي "باريس 2024" تزيد النسبة عن 25%، علاوة على النتائج الإيجابية للعديد من الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين التي تتصدر الدورة مع أيامها الأولى".

وأكد العصيمي أن الاتجاه المستقبلي في اللجنة البارالمبية الدولية يتجه نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عالم رياضة أصحاب الهمم خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الطبي والأدوات الرياضية المستخدمة اثناء المنافسات حتى تحقق عدالة في صنع أدوات رياضية يمكن للاعبي أصحاب الهمم في الدول المختلف الحصول عليها بسهولة.

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