"رئيس اللجنة الدولية": الإمارات محرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية في العالم

المصدر: وام

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أكد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن دولة الإمارات رائدة ومحرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية، ورياضات أصحاب الهمم في العالم.

وتشارك الإمارات حالياً في الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية "باريس 2024" والمقامة منافساتها خلال الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 9 سبتمبر المقبل.

وقال أندرو بارسونز، في تصريح لـ"وام" على هامش حضوره فعاليات الألعاب البارالمبية بالعاصمة الفرنسية.. إن الإمارات واحدة من اللاعبين الرئيسيين في العالم عندما يتعلق الأمر بالرياضات البارالمبية، سواء على صعيد استضافة العديد من المسابقات والبطولات رفيعة المستوى العالمية، وأيضًا لدورها عندما يتعلق الأمر بتطوير الألعاب البارالمبية، في الشرق الأوسط، والعالم.

وأضاف " نعلم جيداً قدر الدعم والرعاية الكبيرين المقدمين في الإمارات للرياضات البارالمبية، سواء من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية، أو من الحكومة، فالحكومة الإماراتية كانت داعمة دائما للحركة البارالمبية الدولية".

وكشف بارسونز أنه ناقش أمس مع الوفد الإماراتي، الذي اجتمع معه أمس، سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في الألعاب البارالمبية علاوة على مجموعة من المبادرات المشتركة.

وقال "المشروعات المقترحة بيننا واعدة جدا، وأعتقد أنها سترى النور قريبا".

وعبر رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن إعجابه بالنسخة الحالية "باريس 2024" التي تبدو مميزة في كل تفاصيلها، بداية من حفل الافتتاح المبهر، وانتهاء بالحضور الجماهيري الكبير في كل المنافسات والملاعب.

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