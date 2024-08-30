من ألمانيا إلى نيوزيلندا.. فويتيك تشيز يواصل كتابة التاريخ في الألعاب البارالمبية

المصدر: وكالات

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حقق البطل البارالمبي الألماني فويتك تشيز انجازا رياضيا تاريخيا بالنسبة لنيوزيلندا أمس الخميس في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وأصبح تشيز أول لاعب ريشة طائرة بارالمبي من نيوزيلندا عندما نزل إلى أرض الملعب.

وسبق لتشيز تمثيل ألمانيا في ثلاث دورات بارالمبية سابقة أعوام 2004 و2008 و2012، حيث فاز بسبع ميداليات في ألعاب القوى البارالمبية في منافسات العدو والقفز الطويل.

وبدأ تشيز ممارسة الريشة الطائرة قبل ثلاث سنوات فقط، بعد أن استقر في نيوزيلندا مع زوجته وابنه.

وقال تشيز "بدأت من الصفر تماما. كان يجب أن تروني قبل عامين - كان الناس يفكرون ويسألون أنفسهم /ما الذي يفعله هذا الرجل؟".

أضاف تشيز "الآن أنا على خشبة المسرح مع أفضل لاعبي العالم كأول ممثل لنيوزيلندا في رياضة الريشة الطائرة البارالمبية. هذا يجعلني فخورا للغاية"

وتلقى تشيز، الذي خسر مباراته الافتتاحية أمام البريطاني دانييل بيثيل بنتيجة 5 / 21 و2 / 21، الدعم من المدرجات من صديقه القديم، مدرب كرة القدم الألماني يورجن كلوب.

وقال كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق، بعد المباراة: "عندما كنت هنا، وقفت بجوار إيلينا، زوجته الرائعة، وكنا نبكي لأنني أعلم أن الرياضة تتعلق دائما بالنتيجة والفوز، ولكن هناك الكثير وراء هذه القصة، والتواجد هنا دائما مؤثر للغاية لدرجة أنني لم أستطع استيعاب الأمر".

شدد مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق "إنها القصة الأكثر إلهاما التي أسمعها في حياتي".

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