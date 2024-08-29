بالهول الفلاسي: إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات في أكبر المحافل الرياضية العالمية مصدر فخر واعتزاز

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن إصرار فرسان الإرادة والتحدي على رفع راية الإمارات في أكبر المحافل العالمية مصدر فخر واعتزاز ونموذج يحتذى لجميع الرياضيين.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، اليوم مقر إقامة بعثة الإمارات المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024” حيث يترأس معاليه وفداً يضم سعادة غانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة.

كان في استقبال معاليه بقرية الرياضيين سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس بعثة الإمارات في "باريس 2024"، وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة البارالمبية، وجاريث وين رئيس الاتصال المؤسسي في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وأعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء البعثة.

ونوه معاليه بجاهزية المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم لاعتلاء منصات التتويج وتعزيز الإنجازات التي تحققت طوال الفترات الماضية، و أخرها دورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي أقيمت في مدينة هانجتشو الصينية عام 2023.

وقال معاليه: "لطالما كان إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات عالية في أكبر المحافل العالمية مصدر فخرنا واعتزازنا، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في دورة باريس البارالمبية ستكتب فصلاً جديداً من فصول التميز في مسيرة الرياضة الإماراتية".

وأضاف: " بدورنا سنواصل دعم ورعاية أبطالنا من أصحاب الهمم ليكون نجاحهم متميزاً ومستداماً على الساحة الدولية، وليواصلوا تقديم نموذج يُحتذى للارتقاء برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة".

من جانبه عبر سعادة محمد فاضل الهاملي عن سعادته بزيارة معالي وزير الرياضة كونها تمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات قبل انطلاق المنافسات، خاصة وأن جميعهم لديهم التصميم على بذل قصارى جهدهم والحفاظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

واطلع معالي الوزير على مرافق قرية الرياضيين في باريس واطمأن على توفير كل سبل الراحةً لبعثة الإمارات وزار جناح انتخابات مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية المقامة على مدار أيام الدورة ومرشح لعضويته سيف النعيمي لاعب منتخب الإمارات للرماية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز