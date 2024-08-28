الهاملي يشارك في حمل الشعلة البارالمبية لـ "باريس 2024"

المصدر: وام

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شارك سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، عضو اللجنة الدولية، رئيس بعثة الإمارات في الألعاب البارالمبية "باريس 2024" في حمل شعلة الدورة أمس الثلاثاء في جولتها الأخيرة بباريس قبل وصولها إلى مقر افتتاح الدورة مساء اليوم في المسافة الواقعة بين شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد.

وتناوب أعضاء اللجنة البارالمبية الدولية، في اليوم الأخير، على حمل الشعلة التي طافت ما يقرب من 50 مدينة منذ وصولها إلى الشواطئ الفرنسية يوم الأحد الماضي قادمة من ستوك ماندفيل في بريطانيا، مسقط رأس الألعاب البارالمبية.

وعبر الهاملي عن تقديره للجنة المنظمة الفرنسية للألعاب البارالمبية، والاحتفاء المجتمعي بمسيرة شعلة الدورة في شوارع باريس، وتقدير الجماهير لفعاليات هذه الدورة المميزة.

كما حرص الهاملي أمس على لقاء أعضاء بعثة الإمارات في قرية الرياضيين عشية افتتاح الدورة، ودعاهم إلى بذل قصارى جهدهم ليكونوا عند حسن الظن، وقال: "أصحاب الإرادة يؤكدون دائما إنهم على قدر التحدي، ووهو ما تثبته إنجازات الإمارات في الألعاب البارالمبية على مدار الـ 24 عاما الماضية، والتي توجوا خلالها بـ22 ميدالية ملونة".

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